Посев щавеля под зиму: когда и как высевать семена для первой зелени

Как правильно посеять щавель под зиму, какой участок выбрать и когда проводить работы, чтобы весной собрать ранний урожай.

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Как посеять щавель под зиму / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Когда сеять щавель осенью

Как подготовить грядку к посеву

Как ухаживать за щавелем весной

Щавель - одна из самых холодостойких многолетних культур, которая хорошо подходит для осеннего и подзимнего посева. Такой способ позволяет семенам пройти естественную закалку в почве, а весной получить первую витаминную зелень значительно раньше, чем при весенней посадке. Главред расскажет подробнее.

VSN рассказывает об агротехнике и основных нюансах подзимнего посева щавеля.

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Где лучше посадить щавель и как подготовить грядку

Поскольку щавель может расти на одном участке несколько лет подряд, подготовке почвы стоит уделить особое внимание.

Для посадки выбирают плодородные, достаточно увлажненные, но хорошо дренированные участки. Культура переносит легкую полутень, однако на солнечном месте листья формируются быстрее. Заболоченные низины, где застаивается талая вода, для щавеля не подходят.

Грядку заранее перекапывают, тщательно удаляя корневища многолетних сорняков, в частности пирия и осота. Почву можно обогатить зрелым компостом.

Когда сеять щавель осенью

Для успешной перезимовки важно правильно выбрать время посева. Основная задача - не допустить прорастания семян до наступления устойчивых морозов.

Семена высевают в неглубокие борозды. Слишком толстый слой тяжёлой почвы может затруднить появление всходов весной. После посева борозды присыпают рыхлой землёй и слегка уплотняют.

Ранний осенний посев позволяет растениям сформировать небольшую розетку до наступления морозов. Такие всходы перед зимой можно укрыть тонким слоем сухой мульчи.

Поздний подзимний посев проводят по подмерзшей почве, когда риск длительного потепления уже миновал. Это помогает предотвратить преждевременное прорастание семян.

Видео о том, как правильно сеять щавель, можно посмотреть здесь:

Что делать со щавелем весной

Весной с грядки аккуратно убирают остатки мульчи, рыхлят междурядья и, при необходимости, прореживают всходы. Первый урожай собирают после формирования полноценной розетки, срезая листья частично, чтобы растение могло продолжать развитие.

Через несколько лет кусты щавеля могут сильнее стрелковаться, а качество зелени - снижаться. Поэтому плантацию периодически обновляют, в частности с помощью нового осеннего посева.

Что любит и чего не любит щавель / Инфографика: Главред

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Об источнике: Волынская служба новостей (VSN) Волынская служба новостей (VSN) - это популярное региональное интернет-издание Украины, которое оперативно освещает главные общественно-политические, экономические и культурные события Луцка и Волынской области. Помимо свежих новостей региона и страны, портал регулярно публикует полезные бытовые советы, практические лайфхаки для дома и огорода, а также интересные аналитические материалы для широкого круга читателей.

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