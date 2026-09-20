Какие дрова лучше всего выбрать для отопления дома? Рассказываем об акации, дубе и буке, их теплоотдаче и правилах правильной сушки древесины.

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Какие дрова дают больше всего тепла / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие дрова дают больше всего тепла

Почему важно хорошо высушить древесину

Как хранить дрова перед отопительным сезоном

Выбор правильных дров для отопительного сезона - это залог не только тепла в доме, но и существенной экономии бюджета. Тип древесины и степень её высушки напрямую влияют на эффективность горения, продолжительность тления и количество тепла, которое получает помещение. Главред расскажет подробнее.

Влажные дрова могут создавать дополнительные проблемы при отоплении. Они хуже разгораются, сильнее дымят и дают меньше полезного тепла, поскольку часть энергии тратится на испарение влаги. Поэтому важно не только правильно выбрать породу дерева, но и заранее позаботиться о сушке и хранении топлива.

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Как сообщает венгерское издание Blikk, время высыхания свежесрубленной древесины является ключевым фактором для эффективного отопления. Специалисты компании Drvošped выделяют три основные породы древесины, которые традиционно выбирают для обогрева домохозяйств.

Характеристики популярных пород дров

Акация

Акация - одна из популярных пород для отопления. При влажности 15 % она дает около 2 040 кВт·ч энергии на кубический метр, что превышает показатели дуба и бука. Акация довольно быстро разгорается, горит медленно и равномерно и долго сохраняет жар.

Кроме того, древесина устойчива к влаге и гниению, поэтому при надлежащих условиях хранения может длительное время не терять свои свойства. Именно эти характеристики делают акацию удобной для длительного отопления дома.

Дуб

Дуб - классический выбор для длительного отопления. Дубовая древесина горит медленно, хорошо удерживает тепло и выделяет много тепла - около 1 890 кВт·ч/м³. Такие дрова подходят для поддержания стабильной температуры в помещении, поскольку не сгорают слишком быстро.

В то же время дуб требует больше времени для полного высыхания, поэтому заготавливать его нужно заранее. Хранить такие дрова следует в сухом и хорошо проветриваемом месте.

Бук

Бук обеспечивает стабильное и равномерное тепло - около 1 850 кВт·ч/м³. Благодаря хорошей теплоотдаче эту породу часто используют для поддержания комфортной температуры в доме.

Бук хорошо горит и дает равномерное тепло, поэтому его удобно использовать в течение холодного сезона. В то же время, как и другие твёрдые породы, он должен быть достаточно сухим, иначе эффективность горения будет ниже.

Видео о том, какие дрова обладают наибольшей теплоотдачей, можно посмотреть здесь:

Почему важна влажность и как правильно хранить дрова

Главное условие эффективного сгорания - влажность древесины на уровне около 20%. Чем больше воды содержится в древесине, тем больше энергии тратится не на обогрев дома, а на её испарение. В результате сырые дрова хуже разгораются, дают меньше тепла, сильнее дымят и могут способствовать накоплению отложений в дымоходе.

Важное значение имеет и место, где хранится древесина. Дрова не стоит складывать прямо на землю, ведь они будут впитывать влагу из почвы. В то же время полностью накрывать стопку со всех сторон также не следует: без доступа воздуха древесина будет сохнуть медленнее, а при чрезмерной влажности может начать плесневеть.

Для правильной сушки и хранения придерживайтесь простых правил

Поднимайте над землёй: не складывайте поленья непосредственно на грунт - используйте поддоны, брусья или другую основу. Это поможет защитить нижний слой дров от влаги и обеспечит циркуляцию воздуха.

не складывайте поленья непосредственно на грунт - используйте поддоны, брусья или другую основу. Это поможет защитить нижний слой дров от влаги и обеспечит циркуляцию воздуха. Обеспечьте вентиляцию: защищайте от дождя только верхнюю часть стопки, оставляя бока открытыми для проветривания. Хорошая циркуляция воздуха способствует постепенному испарению влаги и помогает древесине равномерно просыхать.

защищайте от дождя только верхнюю часть стопки, оставляя бока открытыми для проветривания. Хорошая циркуляция воздуха способствует постепенному испарению влаги и помогает древесине равномерно просыхать. Расколите заранее: измельчённая и расколотая древесина сохнет значительно быстрее, чем целые поленья. Крупные поленья стоит расколоть ещё до начала активного сезона сушки, чтобы к отопительному сезону они успели достаточно просохнуть.

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Об источнике: издание Blikk Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежало швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешло под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

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