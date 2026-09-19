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Защитит от беды и нечистой силы: как кошки предупреждают о потустороннем

Марина Иваненко
19 сентября 2026, 21:40
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Почему кошку первым пускали в новый дом и что означает её необычное поведение? Рассказываем о старинных приметах и поверьях, связанных с кошками.
Почему кошку считали защитницей дома
Почему кошку считали защитницей дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие приметы связаны с поведением кошки
  • Почему кота первым пускали в новый дом
  • Что означает, если кошка смотрит в пустоту

Издавна считалось, что четвероногие питомцы обладают особым чутьем и способны видеть то, что скрыто от человеческого глаза. В народных поверьях поведение кошки часто связывали с присутствием в доме потусторонних сил или приближением опасности. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание "Радио Трек", наши предки традиционно первым впускали в новое жилище именно кошку. Верили, что она способна изгнать злых духов, а место, которое животное выбирало для сна, считалось самым благоприятным для расположения кровати.

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Признаки присутствия нечисти и сигналы о болезни

  • Борьба с невидимым: если кот ведет себя беспокойно, шипит, бросается на стены или пристально смотрит в пустоту, по народным поверьям, он пытается вытеснить негативную энергетику.
  • Самопожертвование животного: если пушистик внезапно становится вялым, бессильным, тяжело болеет или убегает из дома, в народе это могли трактовать как знак того, что он взял на себя беду хозяев или отвёл от них опасность.
  • Предвестник выздоровления: когда кошка запрыгивает на кровать к больному и громко мурлычет, это считалось знаком скорого выздоровления. Зато нервное мяуканье связывали с затяжной болезнью.

Об источнике: РадиоТрек

РадиоТрек - украинский региональный новостной информационный сайт и онлайн-радио из Ровно. Публикует новости Ровенской области и Украины, развлекательный контент, интервью и собственные радиопрограммы.

Диагностика организма: настойчивое желание животного спать на определённой части тела хозяина в народных приметах связывали с возможными проблемами соответствующего органа.

Защита дома и предостережения народных приме

Чтобы, согласно поверьям, помочь коту очистить дом от негатива, в комнатах рекомендовали раскладывать сухую полынь и читать молитву.

Народные предания строго запрещают оскорблять или бить кошек. Считалось, что именно пушистый питомец первым встречает душу хозяина на том свете. За причинение вреда котятам приметы предсказывали тяжкие беды и несчастья для семи последующих поколений рода.

Приметы о животных
Приметы о животных / Инфографика: Главред

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