Защитит от беды и нечистой силы: как кошки предупреждают о потустороннем

О чём вы узнаете:
- Какие приметы связаны с поведением кошки
- Почему кота первым пускали в новый дом
- Что означает, если кошка смотрит в пустоту
Издавна считалось, что четвероногие питомцы обладают особым чутьем и способны видеть то, что скрыто от человеческого глаза. В народных поверьях поведение кошки часто связывали с присутствием в доме потусторонних сил или приближением опасности. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает издание "Радио Трек", наши предки традиционно первым впускали в новое жилище именно кошку. Верили, что она способна изгнать злых духов, а место, которое животное выбирало для сна, считалось самым благоприятным для расположения кровати.
Признаки присутствия нечисти и сигналы о болезни
- Борьба с невидимым: если кот ведет себя беспокойно, шипит, бросается на стены или пристально смотрит в пустоту, по народным поверьям, он пытается вытеснить негативную энергетику.
- Самопожертвование животного: если пушистик внезапно становится вялым, бессильным, тяжело болеет или убегает из дома, в народе это могли трактовать как знак того, что он взял на себя беду хозяев или отвёл от них опасность.
- Предвестник выздоровления: когда кошка запрыгивает на кровать к больному и громко мурлычет, это считалось знаком скорого выздоровления. Зато нервное мяуканье связывали с затяжной болезнью.
Об источнике: РадиоТрек
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Диагностика организма: настойчивое желание животного спать на определённой части тела хозяина в народных приметах связывали с возможными проблемами соответствующего органа.
Защита дома и предостережения народных приме
Чтобы, согласно поверьям, помочь коту очистить дом от негатива, в комнатах рекомендовали раскладывать сухую полынь и читать молитву.
Народные предания строго запрещают оскорблять или бить кошек. Считалось, что именно пушистый питомец первым встречает душу хозяина на том свете. За причинение вреда котятам приметы предсказывали тяжкие беды и несчастья для семи последующих поколений рода.
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