Когда на самом деле сажать клубнику осенью: садовод раскрыла секрет урожайности

Садовый блогер Екатерина поделилась пошаговой схемой - от подготовки почвы до защиты от вредителей.

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Что сделать с клубникой в сентябре, чтобы весной кусты ломились от ягод / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Почему традиционная высадка под черный спанбонд портят почву

Как правильно замачивать корни клубники перед посадкой в сентябре

Как уберечь осеннюю рассаду от суровой и бесснежной зимы

Правильная посадка клубники напрямую влияет на то, как быстро кусты приживутся и каким будет урожай в следующем сезоне. Важно не только выбрать подходящее место и здоровые саженцы, но и подготовить почву, соблюдать расстояние между кустами и правильно разместить посадочный материал. Как правильно сажать клубнику на зиму - разобрался Главред.

Как правильно посадить клубнику в открытый грунт

Опытный садовод Екатерина рассказала на своем ютуб-канале "Загородные будни" о нескольких простых правилах посадки клубники, которые помогут избежать распространенных ошибок и создать хорошие условия для роста и плодоношения растения.

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"Я сажаю клубнику в конце сентября. У меня уже был разный опыт: когда я сажала в начале сентября, рассада плохо прижилась. А вот в начале октября прижилась почти вся, лишь несколько кустиков пропали - и то из-за моей ошибки, что не замочила корни от личинок майского жука (хруща). В этом году я учту все свои ошибки и покажу вам подробно, как сажаю клубнику шаг за шагом", - рассказала Екатерина.

По словам садовода, несколько лет она сажала клубнику на высоких грядках под черным спанбондом. У этого способа есть свои плюсы: удобно поливать, сорняков меньше. Кроме того, клубника не вымерзает и отлично зимует.

"Но есть и серьезные минусы. Почва становится очень твердой, и если пробивается сорняк, вырвать его сложно - можно повредить сам спанбонд. Получается большая дырка, и оттуда растет еще больше сорняков", - объяснила Екатерина.

В этот раз она решила сажать клубнику по-другому. Поскольку на участке у нее кислая, песчаная почва, которую клубника не любит, выход один - это компост.

Екатерина делает грядки-бугорки.

Как сажать клубнику / скриншот

"Сначала кладу слой не совсем перепревшего компоста. Он будет постепенно перепревать и дополнительно греть корни клубники. А сверху уже кладу хорошо перепревший компост", - рассказала она.

Перед посадкой очень важно позаботиться о корнях и замочить их на час в растворе "Антихруща". Один пакетик объемом 10 мл растворяют в литре воды. Сделать это нужно обязательно, потому что даже в компосте могут быть личинки.

В воду также можно добавить немного стимулятора роста, чтобы укоренение шло быстрее.

Далее в грунте нужно сделать отверстие черешком от лопаты, добавить туда немного воды, поставить рассаду и засыпать землей. Главное - не заглублять точку роста. Если его засыпать - кустик погибнет. По словам Екатерины, это одна из самых распространенных ошибок при посадке.

"После этого сверху уже не поливаю, чтобы растения не замерзли. Влаги кустику будет достаточно, потому что я все-таки замачивала корни и дополнительно пролила лунку. Поэтому сверху больше не поливаю", - добавила садовод.

Что любит и чего не любит клубника / Инфографика: Главред

Далее грядки нужно замульчировать соломой - чем больше, тем лучше. Она удерживает влагу, подавляет сорняки и создает для клубники теплое "одеяло". Под мульчой земля не пересыхает, и корням намного комфортнее.

Клубнику нужно замульчировать / скриншот

"А теперь финальный штрих. Сегодня уже прохладно, сажаю я 24 сентября. Поэтому накрываю клубнику дополнительно спанбондом и оставляю так прямо до весны. Под спанбондовым укрытием ей будет очень тепло, и она точно не вымерзнет. Если зима будет морозной и бесснежной, то добавлю еще один слой спанбонда. Если снега будет очень много, то, возможно, сниму спанбонд, поставлю дуги, чтобы клубнику не придавило, и накрою спанбондом уже по дугам. Весной я просто открою спанбонд, и кустики сразу пойдут в рост", - резюмировала Екатерина.

Смотрите видео - Как правильно посадить клубнику в открытый грунт:

Ранее Главред писал, что осенняя обрезка смородины помогает поддерживать здоровье куста и создать условия для хорошего урожая в следующем сезоне. После сбора ягод самое время удалить старые, сухие и слабые побеги, проредить куст и правильно сформировать его. При этом важно не переусердствовать: слишком сильная или поздняя обрезка может ослабить растение перед зимой.

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YouTube-канал "Заміські будні" Автор и ведущая канала Екатерина. Живет и ведет хозяйство в Центральной Украине. Тематика канала: загородная жизнь, садоводство, огородничество, уход за цветами и декоративными растениями, а также бытовые сюжеты и видео о покупке/обустройстве дома (обзоры сада, высадка цветов и эксперименты). По словам Екатерины, в конце 2021 года она с мужем приобрела дом с участком и начала создавать свой загородный дом и сад. "Я более 16 лет занимаюсь огородничеством, поэтому делюсь собственным опытом выращивания овощей, ухода за цветами и декоративными растениями и сезонных работ в саду и на огороде. Здесь я показываю нашу настоящую загородную жизнь: дом, сад, огород, цветы, домашние дела, животных, семью, покупки, ремонты, эксперименты и маленькие и большие приключения наших будней", - говорится в описании к каналу. На канале опубликовано более 380 видеороликов, а количество подписчиков составляет свыше 2,2 тыс. человек.

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