Клубника отблагодарит щедрым урожаем в следующем году: что нужно сделать в сентябре

В сентябре клубника требует особого внимания, ведь именно сейчас кусты восстанавливаются после плодоношения и готовятся к зиме.

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Подкормка клубники осенью / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Чем подкормить клубнику в сентябре

Как подготовить клубнику к зиме

Зачем мульчировать клубнику осенью

Сентябрь для клубники - это период восстановления после плодоношения и подготовки к зиме. Хотя кусты уже не тратят силы на ягоды, именно сейчас они закладывают цветочные почки следующего сезона и формируют запас питательных веществ. Правильный уход в это время напрямую влияет на урожайность следующего года.

Чем подкормить клубнику в сентябре

После сбора ягод клубника особенно нуждается в калии и фосфоре, пишет Deccoria. Калий помогает растениям укрепить ткани и повышает их устойчивость к холоду, а фосфор способствует развитию корневой системы и формированию цветочных почек. Азот в больших дозах осенью нежелателен: он стимулирует рост молодых листьев, которые не успеют окрепнуть до морозов.

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Органические и минеральные удобрения

Самый простой вариант - хорошо перепревший компост. Его раскладывают тонким слоем вокруг кустов, оставляя открытым центр растения. Это питает почву и одновременно улучшает её структуру.

Полезны будут и готовые осенние удобрения для ягодных культур. Они содержат минимум азота и повышенное количество калия и фосфора. Дозировку следует определять по инструкции производителя.

Ещё один вариант - костная мука. Она богата фосфором и кальцием, которые необходимы для корней и закладки почек. Небольшое количество муки задевают в верхний слой почвы и хорошо поливают грядку.

Что любит и чего не любит клубника / Инфографика: Главред

Подкормка ремонтантных сортов

Ремонтантная клубника, которая плодоносит и осенью, имеет особые потребности. Для формирования ягод ей нужен калий. В этом случае применяют жидкие удобрения с его повышенным содержанием. Подойдут специальные препараты для клубники или ягодных культур. Иногда используют удобрения для томатов, но только при условии соответствующего состава и точного соблюдения дозировки.

Дополнительно можно применять средства на основе морских водорослей. Они содержат комплекс микроэлементов, поддерживающих растения в период плодоношения.

Почему важен полив

Корневая система клубники расположена близко к поверхности почвы, поэтому пересушивание верхнего слоя опасно. После внесения сухих удобрений грядку обязательно нужно полить, чтобы питательные вещества стали доступными для корней. Особенно это актуально в сентябре, когда дождей мало, а температура еще высокая.

Осенняя мульча

После полива землю вокруг кустов следует замульчировать. Солома или сухой компост удерживают влагу, защищают корни от перепадов температуры и сдерживают рост сорняков. Важно не засыпать точку роста растения, чтобы избежать загнивания.

Чего следует избегать

Осенью не рекомендуется использовать свежий навоз и другие концентрированные азотные удобрения. Они стимулируют рост зелени вместо подготовки к зиме.

Смотрите видео о том, чем можно подкормить клубнику в сентябре:

@dimsadgorod5 Осенью нашей клубнике нужен кальций, но кальций без содержания азота! Зачем нужен кальций - он закладывает цветочные почки, укрепляет иммунитет, растение легко перенесет зиму, наращивает корневую систему, которая начинает активно расти в сентябре и октябре. Я выбираю удобрение от компании Groy Green "Кальцифос". Развожу 30 г на 10 л воды и провожу листовую подкормку TikTok studio #п#клубника#выращиваниеклубники#осенняяподкормкаклубники#уходзаклубникой#огород ♬ оригинальный звук - dimsadgorod

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