Клубника отблагодарит щедрым урожаем в следующем году: что нужно сделать в сентябре

Вы узнаете:
- Чем подкормить клубнику в сентябре
- Как подготовить клубнику к зиме
- Зачем мульчировать клубнику осенью
Сентябрь для клубники - это период восстановления после плодоношения и подготовки к зиме. Хотя кусты уже не тратят силы на ягоды, именно сейчас они закладывают цветочные почки следующего сезона и формируют запас питательных веществ. Правильный уход в это время напрямую влияет на урожайность следующего года.
Чем подкормить клубнику в сентябре
После сбора ягод клубника особенно нуждается в калии и фосфоре, пишет Deccoria. Калий помогает растениям укрепить ткани и повышает их устойчивость к холоду, а фосфор способствует развитию корневой системы и формированию цветочных почек. Азот в больших дозах осенью нежелателен: он стимулирует рост молодых листьев, которые не успеют окрепнуть до морозов.
Органические и минеральные удобрения
Самый простой вариант - хорошо перепревший компост. Его раскладывают тонким слоем вокруг кустов, оставляя открытым центр растения. Это питает почву и одновременно улучшает её структуру.
Полезны будут и готовые осенние удобрения для ягодных культур. Они содержат минимум азота и повышенное количество калия и фосфора. Дозировку следует определять по инструкции производителя.
Ещё один вариант - костная мука. Она богата фосфором и кальцием, которые необходимы для корней и закладки почек. Небольшое количество муки задевают в верхний слой почвы и хорошо поливают грядку.
Подкормка ремонтантных сортов
Ремонтантная клубника, которая плодоносит и осенью, имеет особые потребности. Для формирования ягод ей нужен калий. В этом случае применяют жидкие удобрения с его повышенным содержанием. Подойдут специальные препараты для клубники или ягодных культур. Иногда используют удобрения для томатов, но только при условии соответствующего состава и точного соблюдения дозировки.
Дополнительно можно применять средства на основе морских водорослей. Они содержат комплекс микроэлементов, поддерживающих растения в период плодоношения.
Почему важен полив
Корневая система клубники расположена близко к поверхности почвы, поэтому пересушивание верхнего слоя опасно. После внесения сухих удобрений грядку обязательно нужно полить, чтобы питательные вещества стали доступными для корней. Особенно это актуально в сентябре, когда дождей мало, а температура еще высокая.
Осенняя мульча
После полива землю вокруг кустов следует замульчировать. Солома или сухой компост удерживают влагу, защищают корни от перепадов температуры и сдерживают рост сорняков. Важно не засыпать точку роста растения, чтобы избежать загнивания.
Чего следует избегать
Осенью не рекомендуется использовать свежий навоз и другие концентрированные азотные удобрения. Они стимулируют рост зелени вместо подготовки к зиме.
Смотрите видео о том, чем можно подкормить клубнику в сентябре:
@dimsadgorod5 Осенью нашей клубнике нужен кальций, но кальций без содержания азота! Зачем нужен кальций - он закладывает цветочные почки, укрепляет иммунитет, растение легко перенесет зиму, наращивает корневую систему, которая начинает активно расти в сентябре и октябре. Я выбираю удобрение от компании Groy Green "Кальцифос". Развожу 30 г на 10 л воды и провожу листовую подкормку TikTok studio#п#клубника#выращиваниеклубники#осенняяподкормкаклубники#уходзаклубникой#огород♬ оригинальный звук - dimsadgorod
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Об источнике: Deccoria
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