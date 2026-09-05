Европа не выдержит долгой войны с РФ: в The Guardian раскрыли тревожный сценарий

Западные государства не смогли убедительно объяснить гражданам характер потенциальной угрозы.

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Раскрыт прогноз вероятности столкновения РФ со сторанами НАТО / Коллаж: Главред, фото: nato.int, twitter.com/USNATO, ua.depositphotos.com

Важное:

НАТО может не выдержать затяжной конфликт с РФ на истощение

Одной из главных проблем эксперты называют общественные настроения

Европейские страны могут оказаться не готовы к продолжительному вооруженному противостоянию с Россией. К такому выводу пришли представители оборонной сферы, обсуждавшие перспективы военного сотрудничества Европы.

Как пишет The Guardian, речь идет прежде всего о способности НАТО выдержать затяжной конфликт на истощение.

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Одной из главных проблем эксперты называют не столько вооружение, сколько общественные настроения. Европейские власти, по их оценке, недостаточно подготовили население к возможному росту военных расходов и связанным с этим сокращениям в социальной сфере.

Один из бывших британских министров отметил, что западные государства не смогли убедительно объяснить гражданам характер потенциальной угрозы. Теперь политикам приходится фактически заново формировать общественную поддержку увеличения оборонных бюджетов.

"Уровень дискуссии был на уровне детского сада", – заявил дипломат.

Дополнительную угрозу представляет внутренняя политическая нестабильность. В Европе опасаются, что Россия использует экономические проблемы и общественные страхи в рамках гибридного противостояния, способствуя усилению популистских и пророссийских движений. На этом фоне особое внимание уделяется выборам в Польше, Франции и Италии. Ряд популистских партий, включая немецкую "Альтернативу для Германии", выступает против дальнейшей поддержки Украины.

Вопрос о безопасности Европы обострился и после обвинений Германии в адрес России в связи с предполагаемой попыткой атаки беспилотника на аэропорт Лейпцига. По данным The Guardian, среди подозреваемых - гражданин Беларуси с российским паспортом, предположительно прибывший в Европу по итальянской туристической визе.

Ответом на растущие опасения может стать более тесное военное взаимодействие пяти европейских держав - Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши. Мюнхенская конференция по безопасности предлагает координировать закупки систем ПВО и ПРО, дальнобойного вооружения и средств космического раннего предупреждения, значительная часть которых сейчас обеспечивается США.

"Европа стагнирует в то время, когда внешние угрозы приобретают действительно очень серьезный масштаб", – подчеркнул председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер.

При этом остается вопрос о роли Вашингтона. Европейские дипломаты опасаются, что США готовы скорее переложить часть расходов на союзников, чем передать им больше самостоятельности в сфере обороны.

Особый интерес для европейских военных представляет украинский опыт. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто призывает использовать наработки Украины в сфере беспилотников. По приведенным оценкам, страна производит около 200 тысяч дронов в месяц и намерена выпустить более 7 млн аппаратов к концу 2026 года. Этот опыт, считают сторонники усиления европейской координации, может помочь быстрее адаптировать армии континента к современным условиям ведения войны.

Эксперт назвал возможные цели России в отношении НАТО

Бывший российский дипломат Борис Бондарев полагает, что Москва может пытаться оценить, насколько прочным остается единство стран НАТО и готов ли Альянс действовать согласованно в условиях кризиса.

По мнению эксперта, одним из возможных способов давления может быть использование противоречий между государствами-членами для формирования разобщенной позиции. Ослабление внутренней солидарности НАТО, считает Бондарев, способно создать дополнительные риски для европейской безопасности.

Если механизмы коллективной обороны окажутся менее эффективными, отдельным странам Европы придется самостоятельно наращивать военный потенциал и одновременно искать новые варианты международного взаимодействия, в том числе с Россией.

Угроза РФ для НАТО – новости по теме:

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

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Об источнике: The Guardian "Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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