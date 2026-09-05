Под Киевом гремели взрывы: в результате обстрела РФ есть жертвы и "прилеты"

Враг ударил по Киевской области, в результате есть погибшие, а также разрушения.

https://glavred.info/ukraine/pod-kievom-gremeli-vzryvy-v-rezultate-obstrela-rf-est-zhertvy-i-prilety-10794335.html Ссылка скопирована

Последствия обстрелов РФ/ Коллаж: Главред, фото Нацполиция

Главное:

По Киевской области РФ наносила удары

В результате есть погибшие и разрушения

Удары по Киевской области наносила страна-агрессор РФ в субботу, 5 сентября, в результате есть погибшие.

Такие данные обнародовал в мессенджере Telegram глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

видео дня

"К сожалению, в Бучанском районе погибли два человека", - написал он.

/ Нацполиция

По его данным, в целом по состоянию на 18:00 в области повреждены 28 объектов в пяти районах.

Также подчеркивается, что среди них - частные и многоквартирные дома, складские помещения, железнодорожное полотно, территория сельскохозяйственного предприятия и транспортные средства.

/ Нацполиция

Как обстрелы могут повлиять на электроснабжение

Удары по энергетической инфраструктуре способны вызвать проблемы с подачей электроэнергии даже в тех случаях, когда повреждено относительно небольшое количество объектов. О возможных последствиях таких атак рассказал эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

По его словам, среди потенциальных целей находятся подстанции и важные элементы электросетей, обеспечивающие передачу электричества между различными регионами. Если часть такой инфраструктуры выходит из строя, энергетикам приходится менять схему распределения и направлять потоки по другим линиям.

/ Инфографика: Главред

Это приводит к перераспределению нагрузки между оставшимися элементами системы. В результате отдельные участки сети могут работать на пределе своих возможностей, а риск перегрузок и последующих повреждений возрастает.

Чтобы не допустить масштабного сбоя, операторы при необходимости могут временно снижать потребление электроэнергии. Ограничения позволяют уменьшить нагрузку на энергосистему и сохранить её устойчивость в условиях повреждения инфраструктуры.

Как отмечал Рябцев ранее, подобные меры применяются прежде всего для предотвращения цепной реакции, которая могла бы привести к более серьёзным авариям и продолжительным перебоям с электроснабжением.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Читайте также:

О персоне: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель Министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12.2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред