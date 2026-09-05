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Александр Свищев подвел итоги лета: чего не хватило украинским сборным для борьбы за элиту

Олег Макаров
5 сентября 2026, 18:47
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Александр Свищев подвел итоги лета: чего не хватило украинским сборным для борьбы за элиту
Александр Свищов - президент Федерации водного поло Украины

Президент Федерации водного поло Украины Александр Свищев подвел итоги насыщенного международных соревнований лета для украинских юношеских и молодежных сборных. Мужская команда U20 заняла шестое место на чемпионате Европы, U16 завершила мировое первенство на 25-й позиции, а женские сборные U20 и U16 стали 15-ми на континентальных турнирах.

Наибольшие ожидания у Федерации водного поло Украины были связаны именно с мужской сборной U20. По словам Александра Свищева, эта команда обладала достаточным потенциалом, чтобы побороться за выход в финал и переход в элитный Дивизион А.

Александр Свищев подвел итоги лета: чего не хватило украинским сборным для борьбы за элиту

"Мы ставили перед ребятами максимальную задачу - выйти в финал. По своему потенциалу эта сборная была способна бороться за решающий матч, поэтому итоговое 6-е место мы воспринимаем скорее как не до конца реализованный шанс", – подчеркнул Свищев.

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Президент федерации отметил, что главной проблемой стал старт турнира. Команде потребовалось время, чтобы войти в нужный ритм, из-за чего украинцы уступили важные позиции в начале чемпионата. В то же время во второй половине соревнований сборная U20 продемонстрировала совершенно иную игру. Украинцы одержали победу над хозяевами турнира, португальцами, со счётом 11:10, разгромили команду так называемых "нейтральных" спортсменов – 18:6, а также уверенно переиграли британцев. В матче за пятое место украинцы уступили Грузии всего один мяч – 12:13.

Александр Свищев подвел итоги лета: чего не хватило украинским сборным для борьбы за элиту

Александр Свищев подчеркнул: "Этот чемпионат показал: уровень и характер для выхода в элиту у ребят есть, но на международной арене нельзя позволять себе раскачиваться на старте".

Отдельно президент ФВПУ отметил перспективность нескольких игроков U20, которые, по его мнению, уже готовы бороться за место в составе национальной сборной Украины. По словам Свищева, молодые спортсмены демонстрируют необходимую тактическую грамотность, физическую готовность и способность действовать под давлением в решающие моменты матчей.

Александр Свищев подвел итоги лета: чего не хватило украинским сборным для борьбы за элиту

Женские сборные: не хватает международной практики

Женские сборные Украины U20 и U16 завершили чемпионаты Европы на 15-х местах. Свищев Александр назвал этот результат закономерным, обратив внимание на стремительное развитие женского водного поло в Европе..

Александр Свищев подвел итоги лета: чего не хватило украинским сборным для борьбы за элиту

По его словам, украинским командам пока сложно конкурировать с ведущими европейскими сборными из-за меньшего количества бассейнов, более скромного внутреннего чемпионата и недостаточного количества международных спаррингов. В то же время глава Федерации подчеркнул необходимость сохранить перспективное поколение после завершения юниорского возраста. Именно переход от юношеского к взрослому спорту Александр Свищев считает одним из самых сложных этапов.

Александр Свищев подвел итоги лета: чего не хватило украинским сборным для борьбы за элиту

U16: мировой опыт и победы благодаря сильному характеру

Мужская сборная Украины U16 заняла 25-е место на чемпионате мира. Несмотря на сложный старт, команда сумела завершить турнир победами над Израилем – 6:5 и Китаем – 11:9. Президент ФВПУ отметил, что для большинства игроков это был первый опыт участия в соревнованиях такого масштаба. Команда получила возможность столкнуться с различными стилями водного поло и приобрести важный международный опыт.

Итоги летнего сезона, по словам Александра Свищева, дают основания говорить о наличии перспективной молодёжи, но в то же время показывают необходимость системной работы – от регулярных сборов и международных спаррингов до поддержки клубов и создания чёткой траектории перехода спортсменов во взрослый спорт.

Александр Свищев подвел итоги лета: чего не хватило украинским сборным для борьбы за элиту

Отдельный акцент Александр Свищев сделал на том, что все выступления украинских команд на международной арене стали возможными благодаря Силам обороны Украины.

"Каждый наш выезд, каждый сыгранный матч и поднятый флаг Украины на табло международных арен – это исключительно заслуга украинских воинов", - отметил президент Федерации водного поло Украины.

Александр Юрьевич Свищев – человек, который сочетает спорт, бизнес и меценатство, превращая каждое из этих направлений в отдельный проект развития. Федерацию водного поло Украины он возглавляет с 2021 года, а в 2025-м был единогласно переизбран на второй президентский срок. Под его руководством особое внимание уделяется национальным сборным и молодёжному резерву. В то же время Свищев возглавляет львовское "Динамо" и женское "Динамо Амазонки", инвестирует в спортивно-развлекательный комплекс Leoland и ПАО "Львовский областной производственный рыбный комбинат" – одно из крупнейших предприятий отрасли в Украине. Его деятельность не ограничивается бизнесом: он поддерживает детский спорт, благотворительные, культурные и социальные инициативы, а также участвует в сохранении украинского историко-культурного наследия и коллекционирует исторические артефакты. Александр Свищев занимается не только управлением спортивными структурами или инвестициями, но и системно участвует в развитии среды, в которой украинский спорт, молодежь и культура получают возможность двигаться вперед.

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