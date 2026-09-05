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Какой жидкостью нельзя протирать экран телефона: повредит покрытие

Мария Николишин
5 сентября 2026, 11:50
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Кислота разрушает олеофобный слой, а попадание жидкости на корпус может привести к проникновению влаги в динамики и порты.
Какой жидкостью нельзя протирать экран телефона: повредит покрытие
Как правильно чистить экран телефона / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что произойдет с экраном после чистки уксусом
  • Каких материалов нельзя касаться дисплеем

Из-за частого использования телефона на его экране остаются отпечатки пальцев, которые трудно стереть. Также со временем на нём скапливается грязь, которая может быть незаметной на первый взгляд, поэтому чистить смартфон нужно регулярно.

Главред решил разобраться, чем можно почистить экран телефона.

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Можно ли почистить экран телефона уксусом

Белый уксус, который годами используется для уборки, категорически не подходит для чистки экрана смартфона: его кислотность разрушает защитные слои современных дисплеев, а распыление жидкости непосредственно на устройство создает риск попадания влаги внутрь корпуса, пишет El Cronista.

Популярность средства объясняется просто: благодаря содержанию уксусной кислоты он хорошо справляется с минеральными отложениями, жиром и пятнами на стекле, столешницах и бытовых предметах. Именно поэтому его автоматически применяют и к технике.

Проблема в том, что дисплей телефона - это не обычный лист стекла. Поверхность проходит несколько этапов обработки и получает дополнительные покрытия, которые реагируют на агрессивные вещества совсем не так, как оконное стекло.

Как уксус может повредить экран

Большинство смартфонов имеют олеофобное покрытие - тонкий слой, уменьшающий сцепление жира со стеклом и позволяющий легко стирать следы пальцев. Оно изнашивается и само по себе, от ежедневного использования, но отдельные чистящие средства заметно ускоряют этот процесс.

Визуальный результат здесь обманчив. Экран после протирания уксусом действительно выглядит чистым, но это не означает, что вещество безопасно для поверхности в долгосрочной перспективе.

Как ускорить зарядку телефона
Как ускорить зарядку телефона / Инфографика Главред

Как чистить дисплей без риска

Для ежедневного ухода агрессивная бытовая химия вообще не нужна: сухой мягкой ткани без ворса, например микрофибры, достаточно, чтобы удалить большинство отпечатков пальцев.

Распылять любую жидкость прямо на телефон нельзя даже при наличии защиты от воды. Влага попадает в динамики, микрофоны, порт зарядки и другие отверстия, и последствия выходят далеко за пределы пятна на стекле.

Под запретом также грубая ткань, кухонные бумажные полотенца и салфетки, которые уносят с собой частицы и оставляют микроцарапины.

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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