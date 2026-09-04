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Стиральная машина скачет во время стирки: почему и когда нужно бить тревогу

Юрий Берендий
4 сентября 2026, 21:04
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Стиральная машина сильно вибрирует, скользит по полу или стучит во время отжима: эксперты рассказали, как отличить дисбаланс белья от поломки подвески.
Стиральная машина скачет во время стирки: почему и когда нужно бить тревогу
Стиральная машина трясется во время отжима - названа причина / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему стиральная машина подпрыгивает при отжиме
  • Как проверить подвеску стиральной машины
  • Как остановить вибрацию стиральной машины

Сильная тряска и вибрация стиральной машины во время отжима могут свидетельствовать как о банальной неравномерной загрузке барабана, так и о серьезной неисправности подвесной системы. Эксперты по обслуживанию бытовой техники советуют не игнорировать такие симптомы и сначала проверить устойчивость прибора и распределение вещей. Об этом говорится в материале Southern Living.

видео дня

Почему возникает дисбаланс и когда техника требует немедленного ремонта - выяснял Главред.

Почему стиральная машина сильно трясется во время отжима

Самой распространённой бытовой причиной этой проблемы является неправильная группировка белья. Это часто случается при стирке крупных тяжёлых вещей - одеял, пледов, тяжёлых полотенец или ковриков для ванной, которые сбиваются в один плотный ком.

Еще один фактор - ошибки при установке. Если стиральная машина стоит не на ровной поверхности или ее регулировочные ножки расшатались со временем, при высоких оборотах корпус начнет заметно раскачиваться.

"В большинстве случаев это что-то довольно простое, например, перераспределение загрузки или выравнивание стиральной машины", - объясняет эксперт по бытовой технике Эми Чернофф.

В то же время бывают ситуации, когда обычным перераспределением белья проблему не решить. Если прибор внезапно начал сильно раскачиваться во время каждого цикла - даже при минимальной загрузке или работе с пустым барабаном - причина гораздо серьезнее.

"Это может указывать на изношенные детали подвески или другую проблему, требующую профессионального вмешательства", - предупреждает Чернофф.

Когда сильная тряска стиральной машины свидетельствует о поломке

Небольшая вибрация во время работы моторов - это норма. Однако физическое перемещение корпуса по полу, лязг и раскачивание - прямой сигнал о разбалансировке системы.

"Некоторая вибрация является нормальной, но если ваша техника физически раскачивается вперед-назад, шатается и т. п., то у вас проблема с разбалансировкой", - рассказывает Шон Мерфи из компании Duncan Home Services.

По словам специалиста, такое поведение почти всегда связано с износом подвесного механизма - демпферов, амортизаторов или пружин. Именно эти элементы удерживают тяжелый бак и гасят инерционные нагрузки во время отжима.

"В зависимости от модели стиральной машины, у вас либо есть несколько подвесных стержней, на которых держится бак и которые нужно заменить, либо, в случае стиральной машины с фронтальной загрузкой, есть подвесные амортизаторы, которые ее поддерживают", - объясняет Мерфи.

Что стоит проверить в стиральной машине перед вызовом мастера

Прежде чем обращаться в сервисный центр, стоит провести базовый осмотр:

  • Проверьте ножки: убедитесь, что корпус надежно опирается на все четыре точки и не шатается при поочередном нажатии на противоположные углы.
  • Проверьте зазоры: убедитесь, что прибор не касается стен, мебели или сливных шлангов.
  • Проверьте болты: если техника новая, вспомните, сняли ли с нее транспортные болты после доставки.

"Я бы также убедилась, что она не касается стены, шлангов или соседних шкафов, а если её недавно установили, убедитесь, что транспортные болты были сняты", - советует Эми Чернофф.

Если же техника скользит по плитке, вырывает шланги или издает отчетливый металлический скрежет - эксплуатацию лучше прекратить.

Как самостоятельно проверить состояние подвески стиральной машины

Состояние подвесного механизма можно легко оценить с помощью простого теста. Шон Мерфи советует открыть барабан, крепко надавить рукой на его центр вниз и резко отпустить.

"Если вы нажмете вниз, отпустите, а бак несколько раз подскочит и начнёт раскачиваться вперёд-назад, вам нужны новые подвесные штанги", - объясняет специалист.

При исправной подвеске бак должен прогнуться под весом и после отпускания сразу вернуться в исходное положение без дополнительных колебаний.

Смотрите видео о том, почему стиральная машина прыгает при отжиме:

Дорого ли стоит ремонт стиральной машины, которая "прыгает"

Износ амортизаторов или пружин не означает, что технику пора менять на новую. По словам мастеров, этот ремонт является вполне стандартным и экономически оправданным.

"Эту проблему можно решить почти на 100 %, и, как правило, это экономически выгодный ремонт", - заверил Мерфи.

Большинство сервисных служб имеют необходимые комплекты подвесок в наличии, поэтому замену изношенных деталей мастер обычно выполняет за один визит.

Почему стиральная машина трясется во время отжима
Почему стиральная машина трясется во время отжима / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, учитель физики Руслан Цыганков объяснил, когда гроза может повредить электронику через обычную розетку. Руслан Цыганков отметил, что вероятность того, что молния выведет технику из строя, зависит от того, произошло ли прямое попадание или индукция. По его словам, при прямом ударе в линию напряжение может достигать десятков тысяч вольт, что приводит к мгновенному выходу из строя плат бытовых приборов.

Вернер Шольц из Центрального союза электротехники сравнил работу стиральной машины с движением автомобиля, оценивая энергозатраты различных режимов стирки. Он напомнил, что быстрая стирка потребляет больше электроэнергии из-за интенсивной работы нагревательного элемента в течение короткого промежутка времени. Эксперты также указали, что наибольшая доля энергии во время стирки расходуется на нагрев воды.

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть следующие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по Югу США;
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