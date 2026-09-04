Второй в 27 лет: известная украинская блогерша сообщила о разводе

Кратко:
- Что случилось с отношениями пары
- Что сообщила сама блогерша
Украинская блогерша Анастасия Скальницкая сообщила, что они с мужем Богданом приняли решение о разводе.
Об этом она сама сообщила на своей странице в Instagram.
"Мы расстались. Я очень благодарна тебе за все, и точно не о чем не жалею. Кроме самого прекрасного сына, мы получили бесценный опыт, много счастья, трудностей, любви и уважения. Точно знаю, мы друг друга встретили не случайно и эти отношения нас трансформировали. Ты остаешься не только отцом для Миши, но и очень близким мне человеком. Отдельное спасибо что сейчас, мы ведем себя, как взрослые люди, которые уважают друг друга, у которых нет обид, а только понимания. Возможно, в какой-то момент все можно было изменить, но сейчас это конец", - написала на на своей странице.
Она сообщила, что никто никому не изменял и ничего "такого" не случилось.
Она также добавила, что это ее второй развод за 27 лет. Ранее она была замужем за бизнесменом Дмитрием Толпой. От него она воспитывает дочь.
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О персоне: Анастасия Скальницкая
Анастасия Скальницкая - украинская блогерша, предпринимательница и флористка, ставшая известной после участия в реалити-шоу "Пара на миллион" в 2022 году. Начинала как флористка в Николаеве, после чего переехала в Киев и развила личный бренд и бизнес.
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