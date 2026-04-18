Видела из окна: украинские звезды ошарашены терактом в Киеве

Украинские знаменитости высказали свои соболезнования родственникам погибших в теракте 18 апреля.

Блогерша Скальницкая отреагировала на теракт в Киеве / Коллаж Главред, фото Киевский движ, Instagram/skalnytska.n

Украинские звезды массово постят в своих социальных сетях соболезнования по поводу теракта, который случился в Киеве, 18 апреля в Голосеевском районе.

Как известно, 58-летний злоумышленник из Москвы расстрелял людей из автоматического оружия. Число погибших в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева возросло до шести.

Украинские звезды и популярные блогеры массово делятся подробностями трагедии в своих социальных сетях.

В частности, блогерша Анастасия Скальницкая написала, что из собственного окна видела, как преступник расстреливал людей и детей на улице. "Киев, ужасный теракт. Видела из окна, как просто расстреливали людей, которые просто гуляли, детей. Очень страшно, мои соболезнования", - написала она.

Блогерша Скальницкая рассказала о трагедии

По поводу трагедии высказалась украинская певица Светлана Лобода. Она написала: "Киев, мои соболезнования".

"Киев, это невозможно осознать. Соболезнования всем пострадавшим", - написала певица Ирина Билык.

На своей странице в Instagram также опубликовала свои соболезнования бывшая жена Никиты Добрнынина, блогерша Квиткова.

"Мои соболезнования тем, кто потерял близких в из-за теракта. Очень страшно, что ты просто можешь переходить дорогу в своем месте и не знаешь, что тебя ожидает через секунду. И кто идет рядом", - написала она.

О трагедии также написала телеведущая Маша Ефросинина. По ее словам, если бы можно было выявлять в людях ген убийцы и мгновенно исключать их из общества, то многих трагедий бы не случилось.

К соболезнованиям присоединилась и Алина Гросу.

"Ужас", - написала молодая мама.

Теракт в Киеве 18 апреля

