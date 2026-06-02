Видел только парикхмахер: что делала принцесса Диана во время ухода за волосами

Кратко:
- Какой была Диана, когда ее никто не видел
- Что видел только ее парикмахер
Бывший дворецкий погибшей принцессы Дианы рассказал о ежедневной бьюти-рутине знаменитости, которая включала в себя "одну истинную роскошь".
Бывший дворецкий продолжил: "Все женщины сплетничают со своим парикмахером, и принцесса не была исключением. Между принцессой, парикмахером и дворецким было много беззаботных моментов, и она всегда говорила громче, чтобы ее голос был услышан из-за фена".
Об этом пишет Marie Claire.
Поскольку принцесса Диана прославилась своими культовыми причёсками, среди прочего, совершенно неудивительно, что она придерживалась определённой процедуры ухода за собой.
Вспоминая походы принцессы Дианы к парикмахеру, Беррелл писал: "Когда она видела моё отражение за собой в овальном зеркале на туалетном столике, она кричала: „Посмотрите на это!"
Это могло быть доброе письмо — или что-то ещё — фотография из журнала или комментарий газетного обозревателя".
Что касается того, кому разрешалось видеть принцессу в эти особые моменты, Беррелл объяснил: "В это святилище никогда не приглашались никто, кроме портного, дворецкого, парикмахера и горничной. В это время она была наиболее естественной, наиболее расслабленной, наиболее непринужденной: принцесса, которую мир так и не увидел".
Отдавая дань уважения покойной принцессе, Беррелл сказал: "Для меня дома она была девушкой с чистым лицом, лишенной маски королевской особы, такой же уязвимой, как и любой другой человек. Как только она выходила за порог, безупречная в одном из своих многочисленных потрясающих нарядов, она черпала силы из своего внутреннего запаса и выходила с величественной уверенностью".
Спустя десятилетия принцессу Диану помнят за множество вещей, включая ее незабываемые прически и непреходящий стиль.
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О персоне: принцесса Диана
Диана Фрэнсис Спенсер, в браке принцесса Уэльская, широко известная как принцесса Диана, леди Диана и леди Ди - британская аристократка, благотворительница, активистка движения против производства противопехотных мин, ВИЧ-СПИД активистка, защитница окружающей среды, филантроп по онкозаболеваниям и психическим расстройствам, светская львица, культурная икона, гуманистка. Дочь графа Джона Спенсера, виконта Элторпа, и Фрэнсис Рут Рош. Первая жена Чарльза III, мать Уильяма, принца Уэльского и принца Гарри, герцога Сассекского, сообщает Википедия.
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