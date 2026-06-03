Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке отца с сыном за 45 с

Если любите визуальные головоломки, то пришло время проверить свою наблюдательность. Задания на поиск отличий не только помогают интересно провести время, но и отлично тренируют память, концентрацию и способность замечать мельчайшие детали, пишет Jagranjosh.
Сегодня вам предстоит справиться с непростым испытанием. Перед вами два изображения, на которых изображены отец и сын. На первый взгляд кажется, что картинки полностью совпадают, однако это не так - художник спрятал между ними три отличия. Ваша цель - найти все различия всего за 45 секунд.
Не торопитесь, но и не теряйте времени зря. Отличия могут скрываться в самых неожиданных местах: измененным может оказаться цвет предмета, его форма или даже расположение небольших деталей. Именно такие мелочи чаще всего остаются незамеченными.
Подобные задачи отлично проверяют скорость восприятия информации и умение концентрироваться на изображении.
Удалось справиться с заданием за отведенное время? Если вы нашли все три отличия, можете считать себя человеком с отличной наблюдательностью и хорошим зрительным восприятием.
Если же какие-то детали ускользнули от вашего взгляда, не огорчайтесь. Ниже вы сможете ознакомиться с правильным ответом и проверить свои результаты.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.
Другие ребусы:
- Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке магазина одежды за 25 с
- Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке червяка в яблоке за 12 с
- Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке сонной собаки за 45 с
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