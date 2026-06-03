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Кремль нашел альтернативу мобилизации в России: раскрыт тайный план

Юрий Берендий
3 июня 2026, 03:03
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Политолог считает, что Кремль пока избегает новой масштабной мобилизации, создавая условия, которые могут подтолкнуть население к поступлению в армию.
Кремль нашел альтернативу мобилизации в России: раскрыт тайный план
Какую альтернативу мобилизации нашел Кремль — ответ политолога / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Кремль опасается массовых беспорядков из-за новой мобилизации
  • Большинство армии РФ составляют наемники из бедных слоев населения
  • Российские власти искусственно создают группы для "мясных штурмов"

Несмотря на значительные потери на фронте и потребность в пополнении личного состава, Кремль до сих пор избегает объявления новой волны всеобщей мобилизации. Российские власти опасаются реакции общества, ведь именно мобилизация осенью 2022 года стала одним из немногих решений, вызвавших заметное недовольство среди населения. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский.

"Соответственно, российские власти не хотят проверять, пока от этого можно отказаться, приведет ли новая полномасштабная волна мобилизации к массовым беспорядкам, акциям неповиновения или новой массовой бегстве. Сейчас новыми законами бегство затруднено, в отличие от 2022 года. Люди не смогут так просто уехать, а значит, они будут прорываться через границы. Ситуация достаточно нестабильна, чтобы не пытаться применять такие меры", — отметил он.

видео дня

Преображенский отметил, что многие эксперты, по его мнению, недооценивают способность российских властей искусственно увеличивать количество малообеспеченных граждан, которые из-за финансовых трудностей могут рассматривать службу в армии как способ содержания своих семей.

"Мы понимаем, что это абсолютно циничная мотивация. Но тем не менее мы знаем, что большая часть российской армии — это, по сути, наемники за деньги именно с такими мотивациями. В России на 2023 год — это последний раз, когда у меня лично были какие-то адекватные утечки информации с той стороны — количество людей, которые являются, назовем это так, деклассированными элементами, люмпенами, которых легко можно было бы стимулировать пойти в армию, оценивалось примерно в 600 тысяч человек. Скорее всего, с учетом оценок, что минимум полмиллиона человек российская армия уже потеряла, можно говорить о том, что большая часть этих людей либо уже на фронте, либо измельчена в "мясных штурмах", — рассказал он.

Политолог обратил внимание на то, что в этом году в России существенно возросла налоговая нагрузка на малый и средний бизнес. Из-за этого рекордное количество таких предприятий прекращает деятельность или становится банкротами. В то же время новые рабочие места создаются преимущественно в узкоспециализированных отраслях, связанных с военно-промышленным комплексом, где требуются инженерные и технические специалисты.

По его словам, работникам малого бизнеса часто сложно перейти на такие вакансии, поэтому многие рискуют остаться без работы. Преображенский предполагает, что часть этих людей впоследствии может оказаться на фронте, и считает, что Кремль мог заранее просчитать подобное развитие событий с помощью социологических исследований.

"То же самое может касаться крестьян, у которых забивали скот в связи с попыткой скрыть эпидемию ящура в России и т. п. Соответственно, российские власти, не говоря об этом прямо, могут искусственно создавать новые группы населения, которые, возможно, согласятся стать "пушечным мясом", — подытожил он.

Мобилизация в России — последние новости по теме

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверил, что на данный момент тема всеобщей мобилизации в России не стоит на повестке дня. Однако аналитики Института изучения войны отмечают подготовку Кремля к принудительному пополнению армии из-за провала набора контрактников, что актуализирует вопрос мобилизации. Президент Финляндии Александр Стубб также предполагает, что Россия может объявить мобилизацию в ближайшее время.

В Рязанской области России предприятия обязали формировать списки кандидатов для военной службы по контракту с квотами в зависимости от численности персонала, что свидетельствует об усиленных рекрутинговых усилиях Кремля для компенсации потерь на фронте. Эту инициативу поддержал губернатор Павел Малков.

Как ранее сообщал Главред, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ("Флеш") указывает, что массовая мобилизация в России не изменит существенно ситуацию на фронте, поскольку современная война ведется с помощью технологий, в частности беспилотников, а традиционные массовые штурмы уже не приносят преимуществ.

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О персоне: Иван Преображенский

Иван Преображенский – российский политолог, публицист и журналист. Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы.

Специализируется на внутренних политических процессах в России, структуре российской власти, роли Кремля, международных отношениях. Часто выступает в СМИ с аналитикой, разоблачающей методы управления в России, логику принятия решений в Кремле и манипуляции общественным мнением.

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