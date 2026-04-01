Новая схема мобилизации: Кремль нашел коварный способ пополнить армию

Власти РФ активизируют вербовку и возлагают ответственность за поиск людей на предприятия.

Компаниям установили квоты на отбор кандидатов в зависимости от численности персонала

Кратко:

Бизнес обязали отбирать работников для контрактной службы

Квоты: от 2 до 5 кандидатов в зависимости от штата

Возможны штрафы до 1 млн руб за неисполнение

В Рязанской области России власти обязали предприятия формировать списки работников, которых могут привлечь к военной службе по контракту. Соответствующий указ подписал губернатор региона Павел Малков, пишет Business Insider.

Что предусматривает указ

Согласно документу, компании независимо от формы собственности должны до 20 сентября определить "кандидатов" среди персонала. Количество таких работников зависит от размера бизнеса: для предприятий с численностью от 150 до 300 человек предусмотрено не менее двух кандидатур, от 300 до 500 — три, а для компаний с более чем 500 сотрудниками — пять.

В самом указе не прописаны прямые санкции за невыполнение требований. В то же время действующее законодательство предусматривает штрафы до 1 млн рублей за препятствование реализации подобных распоряжений.

Зачем это Кремлю

Это решение рассматривают как очередную попытку Кремля усилить комплектование армии на фоне значительных потерь в войне против Украины. Российские власти все активнее ищут новые инструменты для рекрутинга, сочетая финансовые стимулы с административным давлением.

Эксперты отмечают, что подобные меры могут свидетельствовать об усложнении набора контрактников, особенно в крупных городах, где уровень готовности населения присоединяться к службе снижается.

Дополнительным фактором давления остается кадровый дефицит. По оценкам российских чиновников, к 2030 году нехватка рабочей силы в стране может достичь 11 миллионов человек.

Есть ли предпосылки для завершения войны в 2026 году Завершение активной фазы войны уже в 2026 году на приемлемых для Украины условиях пока выглядит маловероятным. Такую оценку озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. По его словам, прекращение боевых действий на условиях, выгодных Украине, возможно не раньше, чем через несколько лет. Он предполагает, что лишь ближе к концу 2027 года могут сложиться обстоятельства, при которых Россия будет вынуждена перейти к реальным переговорам и учитывать украинскую позицию. В то же время эксперт отмечает, что сценарий быстрого завершения войны существует, однако он неприемлем для Украины. "Завершение боевых действий на условиях России может произойти хоть завтра. Если мы подпишем капитуляцию, поднимем лапки вверх, то все. Но – российская экспансия дойдет аж до Львова. В таком случае войска РФ проникнут на всю глубину территории нашей страны. Задача России – ликвидация Украины как государства и денационализация, то есть размывание нас как нации", – пояснил Жданов.

Об источнике: Business Insider? Business Insider — американский новостной сайт о бизнесе и технологиях, запущенный в феврале 2009 года со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Портал основан известным интернет-предпринимателем Кевином П. Райаном и является авторитетным аналитическим агентством, на которое ссылаются такие издания, как "Нью-Йорк Таймс", и средства массовой информации, такие как National Public Radio. По данным самого портала, основанным на Google Analytics, в 2014 году он достиг посещаемости в 221 миллион человек в месяц, пишет Википедия.

