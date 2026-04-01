Новая схема мобилизации: Кремль нашел коварный способ пополнить армию

Руслан Иваненко
1 апреля 2026, 18:39
Власти РФ активизируют вербовку и возлагают ответственность за поиск людей на предприятия.
Российская армия
Компаниям установили квоты на отбор кандидатов в зависимости от численности персонала

Кратко:

  • Бизнес обязали отбирать работников для контрактной службы
  • Квоты: от 2 до 5 кандидатов в зависимости от штата
  • Возможны штрафы до 1 млн руб за неисполнение

В Рязанской области России власти обязали предприятия формировать списки работников, которых могут привлечь к военной службе по контракту. Соответствующий указ подписал губернатор региона Павел Малков, пишет Business Insider.

Что предусматривает указ

Согласно документу, компании независимо от формы собственности должны до 20 сентября определить "кандидатов" среди персонала. Количество таких работников зависит от размера бизнеса: для предприятий с численностью от 150 до 300 человек предусмотрено не менее двух кандидатур, от 300 до 500 — три, а для компаний с более чем 500 сотрудниками — пять.

В самом указе не прописаны прямые санкции за невыполнение требований. В то же время действующее законодательство предусматривает штрафы до 1 млн рублей за препятствование реализации подобных распоряжений.

Зачем это Кремлю

Это решение рассматривают как очередную попытку Кремля усилить комплектование армии на фоне значительных потерь в войне против Украины. Российские власти все активнее ищут новые инструменты для рекрутинга, сочетая финансовые стимулы с административным давлением.

Эксперты отмечают, что подобные меры могут свидетельствовать об усложнении набора контрактников, особенно в крупных городах, где уровень готовности населения присоединяться к службе снижается.

Дополнительным фактором давления остается кадровый дефицит. По оценкам российских чиновников, к 2030 году нехватка рабочей силы в стране может достичь 11 миллионов человек.

Есть ли предпосылки для завершения войны в 2026 году

Завершение активной фазы войны уже в 2026 году на приемлемых для Украины условиях пока выглядит маловероятным. Такую оценку озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его словам, прекращение боевых действий на условиях, выгодных Украине, возможно не раньше, чем через несколько лет. Он предполагает, что лишь ближе к концу 2027 года могут сложиться обстоятельства, при которых Россия будет вынуждена перейти к реальным переговорам и учитывать украинскую позицию.

В то же время эксперт отмечает, что сценарий быстрого завершения войны существует, однако он неприемлем для Украины.

"Завершение боевых действий на условиях России может произойти хоть завтра. Если мы подпишем капитуляцию, поднимем лапки вверх, то все. Но – российская экспансия дойдет аж до Львова. В таком случае войска РФ проникнут на всю глубину территории нашей страны. Задача России – ликвидация Украины как государства и денационализация, то есть размывание нас как нации", – пояснил Жданов.

Война России против Украины – новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в России прокомментировали заявление президента Финляндии Александра Стубба о возможном приближении всеобщей мобилизации. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил российским пропагандистским СМИ, что на данный момент этот вопрос якобы не стоит на повестке дня.

Также страна-агрессор Россия выдвинула ультиматум Украине и требует вывести украинские войска из Донбасса в течение двух месяцев. В противном случае Кремль угрожает "другими условиями мира". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время участия в Бучанском саммите, передает УНИАН.

Напомним, что российские войска усилили атаки на Украину, активно применяя ударные беспилотники и меняя тактику их использования. В ответ украинские силы адаптируют свои действия, в частности, наращивают количество дронов-перехватчиков и совершенствуют подготовку военных. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Об источнике: Business Insider?

Business Insider — американский новостной сайт о бизнесе и технологиях, запущенный в феврале 2009 года со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Портал основан известным интернет-предпринимателем Кевином П. Райаном и является авторитетным аналитическим агентством, на которое ссылаются такие издания, как "Нью-Йорк Таймс", и средства массовой информации, такие как National Public Radio. По данным самого портала, основанным на Google Analytics, в 2014 году он достиг посещаемости в 221 миллион человек в месяц, пишет Википедия.

мобилизация новости России война в Украине военная агрессия РФ
Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

Последние новости

04:55

Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин мальчик: сын Бритни Спирс взял ее фамилию

03:15

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

02:58

Стала тенью себя: Анджелина Джоли напугала внешним видом

Импичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в СШАИмпичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в США
02:14

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" с детьми попала в ДТПВидео

01:22

Валерий Харчишин рассказал о службе сына-воина

05 апреля, воскресенье
23:57

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:26

"В это трудно поверить": внезапно умер солист Национальной оперы Украины

23:05

Киев накроет погодный сюрприз: температура резко изменится

23:05

Важно не упустить момент: когда обрабатывать косточковые деревья от монилиозаВидео

22:08

Луческу ввели в искусственную кому: каково состояние экс-тренера Динамо и Шахтера

21:28

Карма для предателя: на фронте уничтожен сбежавший в РФ экс-глава управления СБУ

20:24

США могут потерять место главного посредника по Украине: неожиданный прогноз

19:35

"Попала на крючок": Леся Никитюк сделала заявление о сыне

19:27

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:10

Россия двигается к модели "чебурнета": Денисенко раскрыл замысел Путинамнение

18:59

"Это слишком быстро": поэт-воин Вышебаба женится во второй раз

18:37

Соглашение "уже завтра", или…: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

18:27

Секрет хранения риса и гречки: что положить внутрь, чтобы не было жучковВидео

18:10

Зеленский прибыл в Сирию и встретился с президентом: о чем договорились

17:27

Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

17:24

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

17:23

Мощные удары ВСУ: в огне НПЗ, авиация и стратегические склады РФ

17:22

Какие цветы нести на могилу: ошибка при выборе может иметь значение

17:10

Влупит дождливое похолодание: какой будет погода на Пасху

16:47

Что нельзя делать в праздник 6 апреля: важные приметы

16:45

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

16:33

Забудьте о горьких огурцах: эксперт назвал простое правило для сладкого урожаяВидео

16:29

Как навсегда избавиться от голубей на балконе: эффективная стратегия вместо еженедельной уборки

16:17

Освобождены 12 населенных пунктов и сотни километров: Сырский назвал направление

15:21

Мороз, мокрый снег и грозы: Украину накроет резкое похолодание

15:06

"РФ врет и играет с Трампом": Зеленский ответил на наглые требования Кремля

15:01

Что скрывает украинская земля — самые важные находки археологов

14:45

Кому 6 апреля молиться об укреплении здоровья: какой церковный праздник

14:22

Вывела на сцену "джокера": Jerry Heil удивила гостями на сольникеВидео

13:57

Подкормка клубники весной: ошибка, снижающая урожай

13:47

"Образ был слизан": звезда 90-х рассказал о старой обиде на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

12:49

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

12:45

Цены вновь взлетели: на каких заправках самое дешевое топливо

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

11:56

Убирать на чужой могиле — грех или доброе дело: что говорит церковь

11:32

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

11:24

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать на праздник

10:53

Подготовка семян перед посевом: что нужно знать

10:37

"Я боюсь": Зеленский предупредил о риске снижения поддержки Украины из-за Ирана

10:35

Многие пострадавшие дети и взрослые: РФ атаковала СумщинуФото

09:30

США спасли второго пилота из сбитого в Иране самолета: Трамп сделал заявление

