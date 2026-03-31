РФ потеряла боевой самолет Су-34: в Сети раскрыли важные подробности

Главное:
- ВКС РФ лишились еще одного Су-34
- Су-34 мог быть сбит или поврежден во время боевого вылета
Российские ВКС, по сообщениям в сети, лишились еще одного Су-34, однако официального подтверждения от украинской стороны пока нет.
Информацию о потере распространили российские блогеры, но для наглядности использовалось старое фото самолета, пишет Милитарный.
Оно было опубликовано еще в мае 2024 года, и было изменено зеркально с замаскированным бортовым номером.
Подробности о том, при каких обстоятельствах был потерян самолет, пока неизвестны.
По версии аналитиков, Су-34 мог быть сбит или поврежден во время боевого вылета с использованием управляемых авиабомб.
Как писал Главред, Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
Ранее сообщалось, что ВСУ сбили вражеский Су-34. Су-34 осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб
Ранее сообщалось, что стоимость авиационной техники, пораженной во время спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери российской авиации в результате удара составляют 41 единицу.
О самолете Су-34
Су-34 – советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого".
Самолет Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысяч км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.
