Украина сможет вернуть оккупированные территории: Жданов раскрыл сценарий

Своими действиями президент США Дональд Трамп весьма успешно "разносит вдребезги" весь мировой порядок, говорит Олег Жданов.

Олег Жданов оценил перспективы окончания войны

Важное из заявлений Жданова:

Трамп "разносит вдребезги" весь мировой порядок

Право силы даст возможности Украине вернуть оккупированные территории

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов прокомментировал вопрос, касающийся судьбы захваченных страной-агрессором РФ территорий Украины.

"Украина фактически отказывается от оккупированных территорий "мирным планом" из 20 пунктов. В одном из пунктов говорится, что мы отказываемся от вооруженной борьбы за эти территории и будем действовать исключительно дипломатическим путем", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что своими действиями президент США Дональд Трамп весьма успешно "разносит вдребезги" весь мировой порядок, всю мировую правовую систему.

"Еще год-два, и право силы станет основным законом на планете. Судя по тому, как Трамп все крушит и ломает даже в самих США, а американцы молча плачут в углу и не предпринимают ничего, чтобы его остановить, то, значит, так было задумано. В будущем только право силы даст нам возможности вернуть оккупированные территории", - добавил Жданов.

Мнение эксперта: почему текущие переговоры не приведут к миру

Владимир Горбач, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, считает, что нынешние многосторонние встречи с участием России, Украины и США по вопросу завершения войны носят скорее формальный характер и создают лишь иллюзию диалога. В интервью "Главреду" он подчеркнул, что такой формат не способен привести к реальным договорённостям.

Ранее Владимир Зеленский назвал сроки решающих переговоров о завершении войны. Важно, чтобы работали санкции против России, все формы политического давления за агрессию, подчеркнул президент.

Напомним, ранее Трамп с Зеленским сделали громкие заявления по поводу мирного планам из 20 пунктов.

Как ранее писал Главред, прекращение огня в Украине в нынешних условиях будет представлять серьезную угрозу не только для Киева, но и для всей Европы. Об этом пишет The Independent.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

