Зачем замораживать зубную пасту: простой, но гениальный трюк

Вы узнаете:
- Чем заменить маленький тюбик пасты для путешествия
- Как быстро подготовить зубную пасту к поездке
В конце мая начинается сезон отпусков. А с ним приходит постоянная проблема: как компактно собрать чемодан с средствами гигиены. В частности, часто о том, что в чемодане нет места для полноразмерных баночек и тюбиков косметических средств, понимание приходит в последний момент.
Но эту проблему можно решить, пишет Главред. По крайней мере, существует лайфхак, как взять минимум зубной пасты в путешествие, если маленького тюбика дома не нашлось.
В TikTok helga_shaa украинская блогерша Ольга рассказала, что зубную пасту нужно выдавливать небольшими горошинками на пергаментную бумагу и посыпать содой. Далее бумагу кладем в морозильную камеру на час.
"Она (зубная паста — Главред) станет твердой, ее можно брать с собой и чистить зубы в любом месте", — добавила блогер.
Смотрите видео с лайфхаком:
@helga_shaa это очень удобно ? #лайфхак#блогукраинской#украинскийтикток#ugcukraine#diy♬ MINI VLOG. - ALOHI STYLE
Читайте также:
- Макароны получатся вкуснее, чем в ресторане: что добавить в воду при варке
- Эксперты призвали натереть окна и двери мылом: в чем причина
- Знают далеко не все: какие кухонные приборы категорически нельзя оставлять в розетке
Об источнике: helga_shaa
helga_shaa — TikTok-страница украинской бьюти-блогерши Ольги, также известной как olga.shaa. Девушка рассказывает в соцсетях о косметике, а также делится лайфхаками на все случаи жизни. На страницу подписаны 16 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред