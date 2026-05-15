Зачем замораживать зубную пасту: простой, но гениальный трюк

Этот лайфхак с замораживанием зубной пасты поможет сэкономить место.

Лайфхак с зубной пастой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Чем заменить маленький тюбик пасты для путешествия

Как быстро подготовить зубную пасту к поездке

В конце мая начинается сезон отпусков. А с ним приходит постоянная проблема: как компактно собрать чемодан с средствами гигиены. В частности, часто о том, что в чемодане нет места для полноразмерных баночек и тюбиков косметических средств, понимание приходит в последний момент.

Но эту проблему можно решить, пишет Главред. По крайней мере, существует лайфхак, как взять минимум зубной пасты в путешествие, если маленького тюбика дома не нашлось.

В TikTok helga_shaa украинская блогерша Ольга рассказала, что зубную пасту нужно выдавливать небольшими горошинками на пергаментную бумагу и посыпать содой. Далее бумагу кладем в морозильную камеру на час.

"Она (зубная паста — Главред) станет твердой, ее можно брать с собой и чистить зубы в любом месте", — добавила блогер.

Об источнике: helga_shaa helga_shaa — TikTok-страница украинской бьюти-блогерши Ольги, также известной как olga.shaa. Девушка рассказывает в соцсетях о косметике, а также делится лайфхаками на все случаи жизни. На страницу подписаны 16 тысяч пользователей.

