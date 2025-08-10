Как сэкономить место в чемодане вдвое: топ-3 лайфхака

Зная несколько хитростей, упаковать чемодан будет значительно легче.

Как правильно складывать чемодан / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Как правильно складывать одежду в чемодан

Зачем переливать косметику из оригинальных баночек

Сезон отпусков в разгаре и постоянной проблемой многих людей является складывание вещей в чемодан, ведь обычно не вся нужная одежда туда вмещается с первого раза.

Однако Главред узнал несколько лайфхаков, как существенно сэкономить место в чемодане. Об этом на своей странице в TikTok cleantok_alyona рассказала украинский блогер Алена.

По ее словам, прежде всего нужно всю одежду вместо привычного складывания скручивать. Блогер утверждает, что это позволит сэкономить до 30% места в чемодане, а бонусом - одежда будет меньше мнуться.

Второй лайфхак - это стиральный порошок. Его Алена советует положить в чемодан вместо горы вещей. Его можно пересыпать в маленький контейнер и взять с собой.

Третьим способом экономии места в чемодане является косметика в "тревел-форматах". Если перелить любимые косметические средства в маленькие баночки, это позволит сохранить немало места для более нужных вещей.

О персоне: cleantok_alyona cleantok_alyona - украинский блогер, за которой в TikTok следят более 10 тысяч пользователей. Алена рассказывает в соцсетях о секретах уборки и организации пространства, а также делится советами по созданию домашнего уюта.

