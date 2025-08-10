Укр
Как сэкономить место в чемодане вдвое: топ-3 лайфхака

Анна Косик
10 августа 2025, 05:22
33
Зная несколько хитростей, упаковать чемодан будет значительно легче.
чемодан
Как правильно складывать чемодан / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как правильно складывать одежду в чемодан
  • Зачем переливать косметику из оригинальных баночек

Сезон отпусков в разгаре и постоянной проблемой многих людей является складывание вещей в чемодан, ведь обычно не вся нужная одежда туда вмещается с первого раза.

Однако Главред узнал несколько лайфхаков, как существенно сэкономить место в чемодане. Об этом на своей странице в TikTok cleantok_alyona рассказала украинский блогер Алена.

видео дня

По ее словам, прежде всего нужно всю одежду вместо привычного складывания скручивать. Блогер утверждает, что это позволит сэкономить до 30% места в чемодане, а бонусом - одежда будет меньше мнуться.

Второй лайфхак - это стиральный порошок. Его Алена советует положить в чемодан вместо горы вещей. Его можно пересыпать в маленький контейнер и взять с собой.

Третьим способом экономии места в чемодане является косметика в "тревел-форматах". Если перелить любимые косметические средства в маленькие баночки, это позволит сохранить немало места для более нужных вещей.

Смотрите видео, как упаковать чемодан, чтобы в нем осталось место:

@cleantok_alyona Топ 3 лайфхака, как сэкономить место в чемодане в 2 раза ? @milwa_ua #лайфхак#путешествие#чемодан♬ Say So (Instrumental Version) [Originally Performed by Doja Cat] - Elliot Van Coup

О персоне: cleantok_alyona

cleantok_alyona - украинский блогер, за которой в TikTok следят более 10 тысяч пользователей. Алена рассказывает в соцсетях о секретах уборки и организации пространства, а также делится советами по созданию домашнего уюта.

лайфхак
11:30

Украинским пенсионерам могут прийти повестки: кому не избежать призыва в армию

