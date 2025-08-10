Как сэкономить место в чемодане вдвое: топ-3 лайфхака

Вы узнаете:
- Как правильно складывать одежду в чемодан
- Зачем переливать косметику из оригинальных баночек
Сезон отпусков в разгаре и постоянной проблемой многих людей является складывание вещей в чемодан, ведь обычно не вся нужная одежда туда вмещается с первого раза.
Однако Главред узнал несколько лайфхаков, как существенно сэкономить место в чемодане. Об этом на своей странице в TikTok cleantok_alyona рассказала украинский блогер Алена.
По ее словам, прежде всего нужно всю одежду вместо привычного складывания скручивать. Блогер утверждает, что это позволит сэкономить до 30% места в чемодане, а бонусом - одежда будет меньше мнуться.
Второй лайфхак - это стиральный порошок. Его Алена советует положить в чемодан вместо горы вещей. Его можно пересыпать в маленький контейнер и взять с собой.
Третьим способом экономии места в чемодане является косметика в "тревел-форматах". Если перелить любимые косметические средства в маленькие баночки, это позволит сохранить немало места для более нужных вещей.
Смотрите видео, как упаковать чемодан, чтобы в нем осталось место:
@cleantok_alyona Топ 3 лайфхака, как сэкономить место в чемодане в 2 раза ? @milwa_ua #лайфхак#путешествие#чемодан♬ Say So (Instrumental Version) [Originally Performed by Doja Cat] - Elliot Van Coup
Другие новости:
- Шнуровать кроссовки не обязательно: лайфхак, который знают единицы
- Тля исчезнет навсегда, если опрыскать растения простым средством из кухни: что надо смешать
- Унитаз очистится буквально на глазах: опытные хозяйки раскрыли хитрый фокус
О персоне: cleantok_alyona
cleantok_alyona - украинский блогер, за которой в TikTok следят более 10 тысяч пользователей. Алена рассказывает в соцсетях о секретах уборки и организации пространства, а также делится советами по созданию домашнего уюта.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред