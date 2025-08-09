Укр
Тля исчезнет навсегда, если опрыскать растения простым средством из кухни: что надо смешать

Алёна Воронина
9 августа 2025, 15:05
Одно простое средство, которого очень боится тля, поможет отогнать этих вредителей подальше от ваших растений.
Каждый садовод знает, как важно держать вредителей подальше от своих растений. В частности, большой вред растениям может нанести тля.

Тля является одной из самых опасных садовых вредителей. Но если происходит нашествие тли, не все знают, как можно эффективно решить эту проблему.

Ключом к решению этой проблемы может стать продукт, который нам всем известен и который есть на кухне у многих украинцев. Речь идет о чесноке, пишет express.co.uk.

Каждый садовод и огородник может легко создать собственный нетоксичный чесночный спрей и применить его к своим растениям, чтобы защититься от тли. Для этого просто нужно очистить зубчики от целой головки чеснока и положить их в кухонный комбайн или блендер вместе с 235 мл воды.

Смешать, затем добавить еще 700 мл воды и 30 мл средства для мытья посуды. Снова смешать, переложить в банку и оставить настаиваться на ночь.

Утром процедить воду через мелкое сито, чтобы удалить лишние кусочки чеснока, перелить воду в бутылку с распылителем и хранить в холодильнике.

Таким средством нужно опрыскивать растения вечером, убедившись, что вы покрываете обе стороны листьев. Повторять такую обработку раз в неделю как средство отпугивания или каждые несколько дней, если у вас есть заражение тлей.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

капуста огород вредители сад
