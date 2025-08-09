Тля исчезнет навсегда, если опрыскать растения простым средством из кухни: что надо смешать

Вы узнаете:
- Как избавиться от тли
- Как спасти капусту от тли
Каждый садовод знает, как важно держать вредителей подальше от своих растений. В частности, большой вред растениям может нанести тля.
Тля является одной из самых опасных садовых вредителей. Но если происходит нашествие тли, не все знают, как можно эффективно решить эту проблему.
Ключом к решению этой проблемы может стать продукт, который нам всем известен и который есть на кухне у многих украинцев. Речь идет о чесноке, пишет express.co.uk.
Каждый садовод и огородник может легко создать собственный нетоксичный чесночный спрей и применить его к своим растениям, чтобы защититься от тли. Для этого просто нужно очистить зубчики от целой головки чеснока и положить их в кухонный комбайн или блендер вместе с 235 мл воды.
Смешать, затем добавить еще 700 мл воды и 30 мл средства для мытья посуды. Снова смешать, переложить в банку и оставить настаиваться на ночь.
Утром процедить воду через мелкое сито, чтобы удалить лишние кусочки чеснока, перелить воду в бутылку с распылителем и хранить в холодильнике.
Таким средством нужно опрыскивать растения вечером, убедившись, что вы покрываете обе стороны листьев. Повторять такую обработку раз в неделю как средство отпугивания или каждые несколько дней, если у вас есть заражение тлей.
