Тля исчезнет навсегда, если опрыскать растения простым средством из кухни: что надо смешать

Одно простое средство, которого очень боится тля, поможет отогнать этих вредителей подальше от ваших растений.

https://glavred.info/lifehack/tlya-ischeznet-navsegda-esli-opryskat-rasteniya-prostym-sredstvom-iz-kuhni-chto-nado-smeshat-10688417.html Ссылка скопирована

Тля исчезнет навсегда, если опрыскать растения прости средством из кухни/ коллаж Главред, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как избавиться от тли

Как спасти капусту от тли

Каждый садовод знает, как важно держать вредителей подальше от своих растений. В частности, большой вред растениям может нанести тля.

Тля является одной из самых опасных садовых вредителей. Но если происходит нашествие тли, не все знают, как можно эффективно решить эту проблему.

видео дня

Ключом к решению этой проблемы может стать продукт, который нам всем известен и который есть на кухне у многих украинцев. Речь идет о чесноке, пишет express.co.uk.

Каждый садовод и огородник может легко создать собственный нетоксичный чесночный спрей и применить его к своим растениям, чтобы защититься от тли. Для этого просто нужно очистить зубчики от целой головки чеснока и положить их в кухонный комбайн или блендер вместе с 235 мл воды.

Смешать, затем добавить еще 700 мл воды и 30 мл средства для мытья посуды. Снова смешать, переложить в банку и оставить настаиваться на ночь.

Утром процедить воду через мелкое сито, чтобы удалить лишние кусочки чеснока, перелить воду в бутылку с распылителем и хранить в холодильнике.

Таким средством нужно опрыскивать растения вечером, убедившись, что вы покрываете обе стороны листьев. Повторять такую обработку раз в неделю как средство отпугивания или каждые несколько дней, если у вас есть заражение тлей.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред