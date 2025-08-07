Какое число на рисунке: только гений сможет его прочитать

Лишь небольшому количеству людей удастся очень быстро заметить, какое именно число зашифровано на картинке.

Какое число на рисунке/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, jagranjosh

Оптические иллюзии - это не только отличное развлечение, но и эффективный способ тренировать мозг, развивать внимательность и отвлекаться от ежедневной рутины. Они сочетают в себе пользу и удовольствие, позволяя с пользой провести досуг. А регулярное решение таких визуальных загадок помогает заметно улучшить навыки наблюдательности - со временем разгадывание становится всё легче и легче.

Подобные задания имеют свойство увлекать - они активизируют умственную деятельность и стимулируют работу мозга.

Мы предлагаем вам разгадать одну из таких головоломок. В ней предлагается угадать, какое именно число спрятано на картинке, пишет jagranjosh.

Эта загадка не из простых - цифра хорошо замаскирована и почти сливается с фоном.

На первый взгляд может показаться, что узор - сплошной хаос, однако, если присмотреться внимательнее и потратить немного времени, можно увидеть спрятанное число. Главное - не сдаваться и быть терпеливыми.

Но задача усложняется тем, что на поиск скрытого элемента отводится всего 10 секунд. Это настоящий вызов даже для тех, кто часто решает подобные задачи.

Какое число на рисунке/ jagranjosh

Совет: попробуйте на несколько сантиметров отвести взгляд от экрана или изменить угол обзора - иногда именно такая маленькая хитрость позволяет увидеть то, что раньше ускользало из-под внимания.

Внизу вы найдете правильный ответ - но сначала проверьте свои силы самостоятельно.

На рисунке число 143/ jagranjosh

