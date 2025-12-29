Жаль, что выиграла: победительница "Холостяка" сделала неожиданные заявления

Надин Головчук высказалась про роман с Тарасом Цимбалюком.

Тарас Цимбалюк и Надин Головчук - финал "Холостяка" 2025 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Надин Головчук

Вы узнаете:

Надин Головчук сделала неоднозначные заявления про отношения с Тарасом Цимбалюком

Почему она жалеет о победе

Победительница романтического реалити "Холостяк 14" Надин Головчук сделала ряд неожиданных заявлений после вопросов поклонников о ее отношениях с главным героем проекта Тарасом Цимбалюком. В Instagram и Threads она высказала свое настоящее отношение к актеру и намекнула, почему жалеет о победе.

На вопрос зрителя о том, была ли симпатия к Тарасу лишь актерской игрой, девушка ответила отрицательно и показала фото с вечеринки вместе с ним. Пара смотрела финал с командой проекта.

"Это не маска, я влюблена, и это ярко видно. Мои уставшие глаза под конец - результат съемок в 2,5 месяца, это было действительно трудно во всех смыслах", — поделилась Надин.

Надин Головчук и Тарас Цимбалюк после финала / фото: instagram.com, Надин Головчук

В это же время она ответила одной из зрительниц, которой не понравилась победа Головчук в шоу. Девушка неожиданно согласилась с ней и назвала причину своих чувств.

"Мне жаль, что ты выиграла в этом шоу, а не Настя"

"После финального свидания я тоже так подумала. Поговорим обязательно еще на эту тему", — ответила Головчук.

Надин Головчук про Анастасию Половинкину / скрин из Threads

У Надин были причины для ревности к конкурентке после просмотра финала "Холостяка". У Тараса Цимбалюка и Анастасии Половинкиной было очень откровенное свидание в спа. Более того, после окончания проекта актер написал трогательный комментарий под ее видео и подписался на девушку, в то время как с Головчук он до сих пор не взаимодействует в соцсетях, что посеяло слухи среди фанатов.

Тарас Цимбалюк прокомментировал видео Анастасии Половинкиной / фото: instagram.com, Анастасия Половинкина

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

