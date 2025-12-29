Жаль, что выиграла: победительница "Холостяка" сделала неожиданные заявления

Вы узнаете:
- Надин Головчук сделала неоднозначные заявления про отношения с Тарасом Цимбалюком
- Почему она жалеет о победе
Победительница романтического реалити "Холостяк 14" Надин Головчук сделала ряд неожиданных заявлений после вопросов поклонников о ее отношениях с главным героем проекта Тарасом Цимбалюком. В Instagram и Threads она высказала свое настоящее отношение к актеру и намекнула, почему жалеет о победе.
На вопрос зрителя о том, была ли симпатия к Тарасу лишь актерской игрой, девушка ответила отрицательно и показала фото с вечеринки вместе с ним. Пара смотрела финал с командой проекта.
"Это не маска, я влюблена, и это ярко видно. Мои уставшие глаза под конец - результат съемок в 2,5 месяца, это было действительно трудно во всех смыслах", — поделилась Надин.
В это же время она ответила одной из зрительниц, которой не понравилась победа Головчук в шоу. Девушка неожиданно согласилась с ней и назвала причину своих чувств.
"Мне жаль, что ты выиграла в этом шоу, а не Настя"
"После финального свидания я тоже так подумала. Поговорим обязательно еще на эту тему", — ответила Головчук.
У Надин были причины для ревности к конкурентке после просмотра финала "Холостяка". У Тараса Цимбалюка и Анастасии Половинкиной было очень откровенное свидание в спа. Более того, после окончания проекта актер написал трогательный комментарий под ее видео и подписался на девушку, в то время как с Головчук он до сих пор не взаимодействует в соцсетях, что посеяло слухи среди фанатов.
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
