Поставщики новогоднего настроения: топ-7 лучших новогодних комедий (часть 2)

Новогодние комедии - особенный жанр кинематографа, который буквально создан для того, чтобы дарить зрителям и поддерживать праздничное настроение. Это особенно необходимо в предновогодней суете, когда на тот самый праздник в итоге не всегда хватает сил.
Вторая часть киноподборки новогодних комедий для веселого праздника.
Рождество с неудачниками (2004)
Лютер и Нора решают отменить Рождество: не покупать елку, не украшать в дом и улететь в круиз. Проблема в том, что их соседи воспринимают это как личное оскорбление. Начинается давление, проверки, и попытки вернуть "все как положено". Все приводит к тому, что праздник необходимо организовать всего за пару часов.
Дети без присмотра (2006)
Из-за сильной метели рейсы отменяют, и несколько детей остаются в аэропорту без родителей. Пока взрослые пытаются разобраться с хаосом перелетов, дети объединяются, осваивают закрытые зоны, устраивают собственные порядки и втягиваются в конфликт с охраной. Чем дольше длится ожидание, тем сложнее удержать ситуацию под контролем.
Новогодний корпоратив (2016)
Руководитель филиала устраивает вечеринку в офисе в надежде произвести впечатление на потенциального инвестора. Алкоголь льется рекой, сотрудники начинают нарушать правила, портят имущество и втягивают в свои развлечения все здание. Параллельно приходится решать проблемы с полицией, начальством и неожиданными гостями.
Рождество в Эль-Камино (2017)
В канун Рождества несколько человек по разным причинам оказываются в круглосуточном магазине в маленьком городке. Ситуация резко обостряется, когда становится понятно, что один из посетителей вооружен и явно скрывается от полиции. Пока снаружи бушует метель, внутри разворачивается противостояние, в котором каждый преследует свои цели.
Пережить Рождество (2004)
Богатый, но одинокий мужчина платит незнакомой семье, чтобы провести с ними рождественские праздники. Он навязывается в их повседневную жизнь, вмешивается в семейные традиции и постепенно выводит всех из равновесия. Попытка сыграть "идеальное Рождество" быстро превращается в череду конфликтов и странных компромиссов.
Рождество (2015)
Трое друзей встречаются в Нью-Йорке, чтобы в последний раз устроить свою традиционную рождественскую ночь. В планах - шумная вечеринка, прощание с прошлым и попытка отметить праздники, как в юности. На деле все быстро усложняется: поиски закрытого мероприятия, странные попутчики, запрещенные вещества и цепочка решений, которые с каждым разом делают ночь все более непредсказуемой.
Подарок на Рождество (1996)
Отец вспоминает о самом важном подарке для сына всего за день до Рождества. Игрушка распродана, и начинается гонка по магазинам, складам и подпольным продавцам. В погоню включается еще один такой же отчаянный родитель, а простая покупка превращается в серию все более абсурдных столкновений.
Об источнике: Cosmopolitan
Cosmopolitan - международный женский журнал. Содержание включает в себя статьи о взаимоотношениях, здоровье, карьере, самосовершенствовании, знаменитостях, а также моде и красоте. Выпущен впервые в США в 1886 году как семейный журнал, позже стал литературным журналом, и в конце концов, в поздние 1960-е годы, становится женским журналом. Журнал печатается на 35 языках и распространён более чем в 110 странах, сообщает Википедия.
