Поставщики новогоднего настроения: топ-7 лучших новогодних комедий (часть 2)

Как подзарядиться позитивом в канун Нового года, подскажет Главред.

https://glavred.info/movies/postavshchiki-novogodnego-nastroeniya-top-7-luchshih-novogodnih-komediy-chast-2-10727957.html Ссылка скопирована

Новогодние комедии смотреть - какие фильмы посмотреть на Новый год / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Новогодние комедии - особенный жанр кинематографа, который буквально создан для того, чтобы дарить зрителям и поддерживать праздничное настроение. Это особенно необходимо в предновогодней суете, когда на тот самый праздник в итоге не всегда хватает сил.

Главред по рекомендациям Cosmopolitan представляет вторую часть киноподборки новогодних комедий для веселого праздника.

Рождество с неудачниками (2004)

Лютер и Нора решают отменить Рождество: не покупать елку, не украшать в дом и улететь в круиз. Проблема в том, что их соседи воспринимают это как личное оскорбление. Начинается давление, проверки, и попытки вернуть "все как положено". Все приводит к тому, что праздник необходимо организовать всего за пару часов.

видео дня

Рождество с неудачниками / фото: imdb.com

Дети без присмотра (2006)

Из-за сильной метели рейсы отменяют, и несколько детей остаются в аэропорту без родителей. Пока взрослые пытаются разобраться с хаосом перелетов, дети объединяются, осваивают закрытые зоны, устраивают собственные порядки и втягиваются в конфликт с охраной. Чем дольше длится ожидание, тем сложнее удержать ситуацию под контролем.

Дети без присмотра / фото: imdb.com

Новогодний корпоратив (2016)

Руководитель филиала устраивает вечеринку в офисе в надежде произвести впечатление на потенциального инвестора. Алкоголь льется рекой, сотрудники начинают нарушать правила, портят имущество и втягивают в свои развлечения все здание. Параллельно приходится решать проблемы с полицией, начальством и неожиданными гостями.

Новогодний корпоратив / фото: imdb.com

Рождество в Эль-Камино (2017)

В канун Рождества несколько человек по разным причинам оказываются в круглосуточном магазине в маленьком городке. Ситуация резко обостряется, когда становится понятно, что один из посетителей вооружен и явно скрывается от полиции. Пока снаружи бушует метель, внутри разворачивается противостояние, в котором каждый преследует свои цели.

Рождество в Эль-Камино / фото: imdb.com

Пережить Рождество (2004)

Богатый, но одинокий мужчина платит незнакомой семье, чтобы провести с ними рождественские праздники. Он навязывается в их повседневную жизнь, вмешивается в семейные традиции и постепенно выводит всех из равновесия. Попытка сыграть "идеальное Рождество" быстро превращается в череду конфликтов и странных компромиссов.

Пережить Рождество / фото: imdb.com

Рождество (2015)

Трое друзей встречаются в Нью-Йорке, чтобы в последний раз устроить свою традиционную рождественскую ночь. В планах - шумная вечеринка, прощание с прошлым и попытка отметить праздники, как в юности. На деле все быстро усложняется: поиски закрытого мероприятия, странные попутчики, запрещенные вещества и цепочка решений, которые с каждым разом делают ночь все более непредсказуемой.

Рождество / фото: imdb.com

Подарок на Рождество (1996)

Отец вспоминает о самом важном подарке для сына всего за день до Рождества. Игрушка распродана, и начинается гонка по магазинам, складам и подпольным продавцам. В погоню включается еще один такой же отчаянный родитель, а простая покупка превращается в серию все более абсурдных столкновений.

Подарок на Рождество / фото: imdb.com

Читайте также:

Об источнике: Cosmopolitan Cosmopolitan - международный женский журнал. Содержание включает в себя статьи о взаимоотношениях, здоровье, карьере, самосовершенствовании, знаменитостях, а также моде и красоте. Выпущен впервые в США в 1886 году как семейный журнал, позже стал литературным журналом, и в конце концов, в поздние 1960-е годы, становится женским журналом. Журнал печатается на 35 языках и распространён более чем в 110 странах, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред