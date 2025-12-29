Шахтер готовит масштабную зимнюю чистку: какие футболисты могут покинуть клуб

Шахтер готовит изменения в составе и обдумывает новые кадровые решения в зимнее трансферное окно.

https://glavred.info/sport/shahter-gotovit-masshtabnuyu-zimnyuyu-chistku-kakie-futbolisty-mogut-pokinut-klub-10727939.html Ссылка скопирована

Арда Туран определяет игроков, которых не видит в команде / Колаж: Главред, фото: facebook.com/fcshakhtar

Кратко:

"Шахтер" планирует расстаться с семью футболистами зимой

Речь идет об украинцах и легионерах, которые редко играют

Возможен уход Ефима Конопли из-за контрактных споров

Донецкий "Шахтер" планирует серьезные изменения в составе во время зимнего трансферного окна. Клуб намерен расстаться с рядом футболистов, которые редко выходят на поле и не влияют на результаты команды.

Туран определил игроков, которых готов отпустить

Главный тренер Арда Туран сообщил, что не видит места в команде для семи игроков, передает телеграм-канал Футбол с вертолета. Речь идет как об украинцах, так и о легионерах. Среди тех, с кем Туран готов попрощаться: Иракли Азаров, Марьян Швед, Диего Арройо, Хусрав Тоиров, Марьян Фарина, Иван Петряк и Виктор Корниенко.

видео дня

Ранее телеграм-канал INSIDE UPL сообщал, что "Шахтер" предлагал Шведа львовским "Карпатам", однако клуб отказался, не видя в нем потенциальной пользы для команды.

Ситуация с Ефимом Коноплей

Кроме того, по данным Sport.ua, покинуть клуб может фланговый защитник Ефим Конопля. Несмотря на то, что "Шахтер" предлагал ему 700 тысяч долларов в год, игрок не спешит продлевать контракт и стремится попробовать себя в другом европейском чемпионате.

Журналист Игорь Бурбас уточнил финансовые аппетиты Конопли: "Ефим хотел стать самым высокооплачиваемым игроком Шахтера, зарабатывая при этом 1,5 миллиона долларов в год. Таких денег не получает даже ни один бразилец в клубе".

Таким образом, зимнее трансферное окно для "Шахтера" обещает стать одним из самых масштабных в последние годы. Клуб стремится обновить состав и освободить место для новых футболистов, которые смогут усилить команду во второй половине сезона.

Футбол - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Александр Кучер покинул пост главного тренера одесского "Черноморца". Об этом он сообщил в интервью для "ТаТоТаке".

Кроме того, киевское "Динамо" может потерять одного из своих ключевых полузащитников. Николай Шапаренко стоит перед важным выбором в карьере, ведь уже в ближайшие дни начнется зимнее трансферное окно.

Напомним, что бывший главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский покинул свой пост из-за неудачных результатов команды и сейчас находится в творческом отпуске. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Цыганика, 50-летний специалист рассчитывает на работу в структуре Динамо.

Читайте также:

Об источнике: Sport.ua Sport.ua является украинским спортивным новостным порталом, основанным в 2003 году. Сначала сайт фокусировался на футболе, впоследствии расширившись до автоспорта и других дисциплин, что обеспечило ему популярность среди спортивных СМИ Украины. Он стал отдельным юридическим субъектом в 2010 году как ООО "СПОРТ ЮЭЙ". Sport.ua освещал Евро-2012, ЧМ-2014/2018, Евро-2016 и Олимпиады, отправляя журналистов на места событий. Портал является партнером федераций (УАФ, ФБУ, УПЛ и т.д.) и лидирует в мультимедийном освещении киберспорта. wikipedia

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред