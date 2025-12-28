Укр
Два контракта для лидера "Динамо": куда может перейти украинский полузащитник

Руслан Иваненко
28 декабря 2025, 19:53
664
Украинский футболист рассматривает предложения от европейских клубов и может сменить команду уже зимой.
Шапаренко
Полузащитник "Динамо" получил шансы перейти в Ла Лигу / Колаж: Главред, фото: fcdynamo.com, instagram.com/nikolay.shaparenko

О главном:

  • Шапаренко может перебраться в испанскую Ла Лигу
  • Полузащитник имеет возможность остаться в "Динамо"
  • Контракт игрока рассчитан до 30 сентября 2026 года

Киевское "Динамо" может потерять одного из своих ключевых полузащитников. Николай Шапаренко стоит перед важным выбором в карьере, ведь уже в ближайшие дни начнется зимнее трансферное окно.

27-летний футболист получил предложения по контракту от двух клубов, сообщает Solofichajes123. По информации источника, среди возможных вариантов - переход в испанскую Ла Лигу.

видео дня

Интерес "Жироны"

Особое внимание вызывает интерес клуба "Жирона", где уже выступают украинцы Владислав Ванат и Виктор Цыганков. Полузащитник имеет выбор: попробовать свои силы в Испании или остаться в родном клубе.

Стоит отметить, что Шапаренко осенью следующего года может стать свободным агентом. Сейчас его контракт с "Динамо" рассчитан до 30 сентября 2026 года, сообщает Transfermarkt.

Ожидаемое решение и влияние на команду

Решение относительно будущего украинского футболиста ожидается уже в ближайшие дни, и оно может существенно повлиять на состав "Динамо" на вторую часть сезона.

Футбол - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Александр Кучер покинул пост главного тренера одесского "Черноморца". Об этом он сообщил в интервью для "ТаТоТаке".

Кроме того, бывший главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский покинул свой пост из-за неудачных результатов команды и сейчас находится в творческом отпуске. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Цыганика, 50-летний специалист рассчитывает на работу в структуре Динамо.

Напомним, что форвард киевского "Динамо" Владислав Бленуце, вероятно, продолжит выступать в украинском чемпионате, несмотря на слухи о возможном трансфере.

Читайте также:

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины

Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.

В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

