Два контракта для лидера "Динамо": куда может перейти украинский полузащитник

О главном:
- Шапаренко может перебраться в испанскую Ла Лигу
- Полузащитник имеет возможность остаться в "Динамо"
- Контракт игрока рассчитан до 30 сентября 2026 года
Киевское "Динамо" может потерять одного из своих ключевых полузащитников. Николай Шапаренко стоит перед важным выбором в карьере, ведь уже в ближайшие дни начнется зимнее трансферное окно.
27-летний футболист получил предложения по контракту от двух клубов, сообщает Solofichajes123. По информации источника, среди возможных вариантов - переход в испанскую Ла Лигу.
Интерес "Жироны"
Особое внимание вызывает интерес клуба "Жирона", где уже выступают украинцы Владислав Ванат и Виктор Цыганков. Полузащитник имеет выбор: попробовать свои силы в Испании или остаться в родном клубе.
Стоит отметить, что Шапаренко осенью следующего года может стать свободным агентом. Сейчас его контракт с "Динамо" рассчитан до 30 сентября 2026 года, сообщает Transfermarkt.
Ожидаемое решение и влияние на команду
Решение относительно будущего украинского футболиста ожидается уже в ближайшие дни, и оно может существенно повлиять на состав "Динамо" на вторую часть сезона.
Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины
Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.
В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.
