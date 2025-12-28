Два контракта для лидера "Динамо": куда может перейти украинский полузащитник

Украинский футболист рассматривает предложения от европейских клубов и может сменить команду уже зимой.

Киевское "Динамо" может потерять одного из своих ключевых полузащитников. Николай Шапаренко стоит перед важным выбором в карьере, ведь уже в ближайшие дни начнется зимнее трансферное окно.

27-летний футболист получил предложения по контракту от двух клубов, сообщает Solofichajes123. По информации источника, среди возможных вариантов - переход в испанскую Ла Лигу.

Интерес "Жироны"

Особое внимание вызывает интерес клуба "Жирона", где уже выступают украинцы Владислав Ванат и Виктор Цыганков. Полузащитник имеет выбор: попробовать свои силы в Испании или остаться в родном клубе.

Стоит отметить, что Шапаренко осенью следующего года может стать свободным агентом. Сейчас его контракт с "Динамо" рассчитан до 30 сентября 2026 года, сообщает Transfermarkt.

Ожидаемое решение и влияние на команду

Решение относительно будущего украинского футболиста ожидается уже в ближайшие дни, и оно может существенно повлиять на состав "Динамо" на вторую часть сезона.

