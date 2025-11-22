Укр
"Идея принадлежала папам": что известно о футбольном матче во время отключения света, который стал вирусным

Анастасия Заремба
22 ноября 2025, 10:00
144
Главред выяснил подробности появления видео, которое умилило пользователей украинских социальных сетей.
Футбол, дети, отключения
Видео с футбольным матчем во время отключений света растрогало соцсети / Коллаж Главред, фото - скриншот, ua.depositphotos.com

В украинских соцсетях стало вирусным видео из Черкасс, на котором две детские команды проводили игру на футбольном поле во время отключения света вследствие российских атак по энергетике. Главред узнал подробности появления популярного видеоролика.

Дети играли в футбол при свете фар - что известно

Соответствующее видео Reels, где юные спортсмены играли в футбол в свете автомобильных фар разместила на своей странице местная жительница, психолог и блогер Екатерина Репетий.

"Когда город без света, родители становятся прожекторами. По периметру стадиона, фарами своих авто, чтобы дети могли играть в футбол даже в темноте. Вот это Украина", - написала автор видеоролика.

видео дня

На момент публикации видео уже набрало более 4 миллионов просмотров в Instagram и около 1 миллиона в TikTok. В комментариях люди восхищались сообразительностью родителей и несокрушимостью украинцев даже в таких сложных условиях во время полномасштабной войны:

"Такая поддержка родителей только делает лучше юных футболистов. Это невероятно, молодцы", - пишут пользователи.

Дети, Черкассы, стадион, отключения света
В комментариях под видео украинцы восхищались сообразительностью родителей / instagram.com/repetii_psychologist, скриншот

"Это новая генерация будущих чемпионов. Закаленная трудностями и препятствиями. Именно в таких условиях вырастают легенды!", - добавляют комментаторы видео.

Дети, Черкассы, стадион, отключения света
Украинцы в комментариях удивлялись несокрушимости детей и родителей во время отключений света / instagram.com/repetii_psychologist, скриншот

Дети играли на стадионе в свете фар - история видео

Как рассказала в комментарии Главреду автор видео Екатерина Репетий, на необычный футбольный матч первым обратил внимание ее муж, который тренирует взрослую команду города Черкассы по футзалу. Именно поэтому, по словам Екатерины, ему интересно наблюдать за играми на стадионе рядом с домом.

"Это было около шести часов вечера. Муж пришел с работы, а наша многоэтажка расположена прямо рядом со стадионом 34-й школы в Черкассах. Там дети часто играют в футбол, а муж сам играет и тренирует команды, поэтому он заинтересовался и вышел посмотреть на балкон. Его это очень поразило", - рассказала женщина.

По словам автора, сначала она документировала трогательный матч с балкона своей квартиры, но позже решила выйти на пробежку на стадион, поэтому и удалось снять игру с разных ракурсов и уже потом - смонтировать видео.

"Когда я вышла на пробежку на этот самый стадион - там был полностью выключен свет. И вижу: родители заехали машинами, стали с двух сторон поля и фарами подсвечивали детям игру. Это выглядело очень трогательно. Честно говоря, сначала даже не планировала выставлять - думала, пусть будет для себя. А потом перед сном вспомнила о видео, смонтировала и выложила. А утром увидела, что оно начало буквально лететь - людям это очень понравилось. И растрогало, как и нас", - рассказала Екатерина Репетий.

Женщина добавляет, что после того, как видео завирусилось, поскольку ее муж знал одного из тренеров команд, футбольные клубы отметили на видео, что также сделало его более популярным.

"Родители, конечно, писали: многие узнали своих детей, благодарили и в комментариях, и в личных сообщениях. Они были очень поражены и радовались, что этот момент увидели и другие. Каждый там и так гордился [во время матча], но когда увидели реакцию людей в Интернете - это вызвало еще больше тепла и благодарности друг к другу", - рассказала Екатерина.

"Это была настоящая командная работа"

Мама одного из футболистов из видео, Марина Ярмоленко, рассказала Главреду, что товарищеская игра, которая стала известной в соцсетях, происходила между детьми 2016 и 2017 года рождения. По ее словам, сейчас у детей активный период турниров, и кроме регулярных тренировок проводят и товарищеские матчи. Но учитывая реалии, когда графики отключения света меняются по несколько раз в день, тренировки и игры для маленьких футболистов пытаются подстраивать под часы, когда свет есть. Однако на этот раз подстроиться не получилось - свет на поле выключили из-за смены графика, как только дети и родители зашли на стадион.

"У нашего клуба "Юность" есть клуб-партнер - "Спорткид" из Золотоноши (город в Черкасской области. - Главред). Там очень талантливые ребята, и мы периодически играем с ними товарищеские встречи, чтобы дети получали больше игровой практики. Потому что одно - тренироваться между собой, когда ты хорошо знаешь партнера, а другое - играть против команд. На этот раз была запланирована очередная товарищеская игра. Дети из Золотоноши ехали в Черкассы - не очень далеко, но все равно минут 40, да еще и вечером. И именно когда мы зашли на поле, свет выключили, потому что график снова изменили", - рассказала Марина Ярмоленко.

По ее словам, у клуба есть несколько полей для тренировок разных возрастных групп. На части из них есть генераторы и дополнительное освещение, которое обеспечивает клуб. Но именно это поле - очень большое, и подсветить его дополнительными средствами практически невозможно. В целом, по словам женщины, ситуация с отключениями вносит коррективы в график тренировок и игр - из-за изменений в графике одна-две тренировки в неделю точно переносятся. Ведь залы больших размеров трудно подсветить генераторами - они не дают достаточной мощности.

"Поэтому когда свет выключили, все, конечно, расстроились. Мы-то в Черкассах разъехались бы по домам, а дети из Золотоноши ехали столько времени - и напрасно. Минут пять все перебирали варианты, что делать. И один из пап предложил: "Давайте заедем машинами на территорию и подсветим детям поле". Все сразу поддержали, так и сделали, чтобы не разочаровывать детей, чтобы гости не уезжали домой ни с чем, и чтобы матч состоялся", - рассказала она.

Женщина делится, что в 2018 году у детей из другой возрастной группы уже был подобный опыт "подсветки". Поэтому родители, чьи дети тренируются в разных группах, вспомнили ту ситуацию и решили повторить. Организационная идея принадлежала именно папам - они заезжали машинами, выставляли их по периметру, тестировали ближний и дальний свет - это, по словам мамы будущего футболиста, была настоящая командная работа.

Также женщина добавляет, что родители не вкладывали какого-то дополнительного символизма в это событие - просто нашли решение в конкретной ситуации и хотели провести вечер не зря и поддержать детей.

"Дети кайфовали. Ребята из Золотоноши уже почти сидели в автобусе, когда мы сказали, что игра все-таки состоится. Они буквально выбегали с криками "Ура!". Для них это отдельные эмоции. Во время игры они кричали: "Давайте еще так сделаем!", - рассказывает женщина.

По словам Марины Ярмоленко, дети, которые сейчас являются третьеклассниками, читают комментарии под видео, обсуждают, гордятся, что их родители так их поддержали.

"Для них это событие теперь имеет больший смысл, чем просто товарищеская игра", - добавляет она.

Что такое веерные отключения электроэнергии?

Веерные отключения электроэнергии - поочередные или погрупповые отключения (с помощью коммутационных аппаратов) потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему, что способствует ее частотной разгрузке, реже - температурной разгрузке оборудования подстанций или линий электропередач, пишет Википедия.






