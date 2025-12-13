Всего 1 человек из 6 млн: какая группа крови встречается реже всего и чем она ценна

Науке известны лишь 50 человек, у которых "золотая кровь" — Rh null.

Какая самая редкая группа крови в мире и почему

Самая редкая группа крови в мире — это Rh-null. Ее называют "золотая кровь". Она не содержит антигенов Rh и встречается примерно у одного из шести миллионов человек. Науке известны лишь 50 человек, у которых группа крови Rh null.

Как пишет ВВС, людям с Rh null рекомендуется заморозить свою кровь для длительного хранения. Дело в том, что если они попадут в ситуацию, в которой потребуется переливание крови, их шансы на ее получение будут минимальны.

Что такое золотая группа крови и чем она ценна

Чтобы понять, чем ценна кровь Rh null, нужно понять, как кровь классифицируется на группы.

Все зависит от наличия или отсутствия определенных антигенов на поверхности эритроцитов. Иммунная система организма может их распознать. Если человеку переливают донорскую кровь, содержащую антигены, отличные от его собственных, то организм вырабатывает антитела к этой крови и атакует ее, что может быть опасно для жизни.

По системе AB0 различают четыре основные группы крови человека:

Группа 0 (I) является наиболее распространенной в мире. У людей с этой группой нет антигенов A и B на поверхности эритроцитов. Они считаются универсальными донорами, поскольку их кровь можно переливать людям с любой другой группой (при условии совпадения резус-фактора). Однако они могут получать кровь только своей группы.

Группа крови А (ll) содержит антиген A. Она распространена преимущественно в Европе. Люди с этой группой могут быть донорами для тех, кто имеет группу A или AB, а получать кровь только от 0 или A.

Группа крови В (lll) имеет антиген B на эритроцитах и чаще встречается среди народов Центральной Азии. Для переливания крови люди с этой группой могут принимать 0 или B, а также быть донорами для B и AB.

Группа крови АВ (lV) является самой редкой и уникальной, поскольку содержит оба антигена – A и B. Люди с этой группой являются универсальными реципиентами, то есть могут получать кровь любой группы. Однако быть донорами они могут только для людей с такой же группой AB.

Каждая группа может иметь положительный или отрицательный резус-фактор. Кроме того, существует более 50 антигенов Rh, что затрудняет поиск подходящих доноров, особенно для людей из этнических меньшинств в той или иной части мира.

В то же время группу Rh null называют "золотой кровью", потому что в ней отсутствуют все 50 антигенов Rh. Хотя люди с такой группой крови сами не могут получать кровь любой другой группы, их кровь Rh null совместима со всеми многочисленными группами крови Rh.

Это делает кровь группы O Rh null чрезвычайно ценной, поскольку ее может получать большинство людей, включая лиц со всеми вариантами системы ABO.

В экстренных случаях, когда группа крови пациента неизвестна, кровь группы O Rh null можно переливать с низким риском аллергической реакции. По этой причине ученые во всем мире ищут способы воспроизвести эту "золотую кровь".

Какая группа крови редкая: 1 или 4

Ученые из Стенфордской школы медицины (Stanford School of Medicine), США, отмечают, что различные группы крови являются более или менее распространенными и распределяются следующим образом:

группа 0 аb (I), резус — положительный: 37,4%;

группа 0 аb (I), резус — отрицательный: 6,6%;

группа Аb (II), резус — положительный: 35,7%;

группа Аb (II), резус — отрицательный: 6,3%;

группа Ва (III), резус — положительный: 8,5%;

группа Ва (III) резус — отрицательный: 1,5%;

группа АВ (IV), резус — положительный: 3,4%;

группа АВ (IV), резус — отрицательный: 0,6%.

Распространенность той или иной группы крови зависит от этнической принадлежности человека. Например, группа крови Аb (II) является более распространенной у азиатского населения, чем у европеоидов, в то время как группа 0 аb (I) чаще встречается у латино­американцев.

В целом, исследователи отмечают, что группа крови АВ (IV) с отрицательным резусом является наиболее редкой.

Лица с такой группой крови унаследовали ген А от одного родителя и ген B — от другого. На основе базового количества людей с такими генами вероятность появления комбинации АВ еще и с отрицательным резусом весьма низкая. При этом лица с группой крови АВ являются универсальными реципиентами, а те, кто имеет группу крови 0 аb (I) — универсальными донорами.

Как называют людей с 3 группой крови

В Японии существует целая философия, согласно которой характер человека можно определить по группе крови. Эта теория называется кецу-еки-гата и появилась в 1927 году, когда профессор Университета Отяномидзу в Токио Такэдзи Фурукава опубликовал свои размышления на эту тему.

1 группа (0) - "охотники"

Положительные качества: целеустремленные оптимисты, способные самостоятельно принимать решение. Любят общаться, среди них много экстравертов и лидеров, за которыми готовы следовать другие.

Негативные качества: довольно высокомерные, тщеславные, неспособны адекватно реагировать на критику. Любят командовать и очень требовательны к другим. Среди них много ревнивцев, особенно это касается женщин.

Из них получаются хорошие руководители.

II группа (А) - "земледельцы"

Положительные качества: труженики по натуре, довольно общительные, с творческим подходом к решению задач. Это ответственные и упорные люди, которые не бросят дело на полпути.

Негативные качества: упорность - положительное качество, но у "земледельцев" оно скатывается в упрямство. Люди с этой группой крови отличаются излишней серьезностью и привередливостью.

III группа (B) - "кочевники"

Положительные качества: творческий подход, исполнительность, активность. Японцы считают таких людей сильными, страстными, но неготовыми к рутине.

Негативные качества: безответственность, непредсказуемость, эгоистичность. Они не умеют прощать и понимать. Готовы бросить дело на полпути.

Из-за нелюбви к рутине японцы рекомендуют обладателям 3-й группы крови работать в творческой сфере.

IV группа (АВ) - "люди-загадки"

Положительные качества: спокойствие, собранность, рациональность. Эти люди легко приспосабливаются к обстоятельствам и находят выход из любой ситуации.

Негативные качества: при этом они довольны нерешительные, страдают от собственной невнимательности, могут быть двуличными и безответственными, так что с ними надо держать ухо востро.

Японцы считают, что среди обладателей 4-й группы самый высокий процент гениев.

Ранее Главред писал, почему люди просыпаются за несколько минут до сигнала будильника. Оказывается, что Феномен раннего пробуждения не является случайностью - это результат работы точных биологических часов. Главный регулятор сна и бодрости - супрахиазматическое ядро, структура мозга, которая контролирует циркадный ритм.

О ресурсе: Stanford School of Medicine Stanford School of Medicine — один из ведущих медицинских учебных и исследовательских центров мира. Известен своим вкладом в инновации, междисциплинарные исследования и подготовку лидеров медицины. Школа медицины одна из старейших на Западе США и исторически считается лидером по количеству инновационных открытий. Исследования включают биомедицинские науки, генетику, иммунотерапию, клеточные технологии, нейронауки и многое другое.

