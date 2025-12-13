Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Всего 1 человек из 6 млн: какая группа крови встречается реже всего и чем она ценна

Анна Ярославская
13 декабря 2025, 10:59
92
Науке известны лишь 50 человек, у которых "золотая кровь" — Rh null.
Группа крови
Какая самая редкая группа крови в мире и почему / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какая группа крови самая ценная
  • Сколько человек в мире имеют "золотую кровь"
  • Как по группе крови определить характер человека

Самая редкая группа крови в мире — это Rh-null. Ее называют "золотая кровь". Она не содержит антигенов Rh и встречается примерно у одного из шести миллионов человек. Науке известны лишь 50 человек, у которых группа крови Rh null.

Как пишет ВВС, людям с Rh null рекомендуется заморозить свою кровь для длительного хранения. Дело в том, что если они попадут в ситуацию, в которой потребуется переливание крови, их шансы на ее получение будут минимальны.

видео дня

Что такое золотая группа крови и чем она ценна

Чтобы понять, чем ценна кровь Rh null, нужно понять, как кровь классифицируется на группы.

Все зависит от наличия или отсутствия определенных антигенов на поверхности эритроцитов. Иммунная система организма может их распознать. Если человеку переливают донорскую кровь, содержащую антигены, отличные от его собственных, то организм вырабатывает антитела к этой крови и атакует ее, что может быть опасно для жизни.

По системе AB0 различают четыре основные группы крови человека:

Группа 0 (I) является наиболее распространенной в мире. У людей с этой группой нет антигенов A и B на поверхности эритроцитов. Они считаются универсальными донорами, поскольку их кровь можно переливать людям с любой другой группой (при условии совпадения резус-фактора). Однако они могут получать кровь только своей группы.

Группа крови А (ll) содержит антиген A. Она распространена преимущественно в Европе. Люди с этой группой могут быть донорами для тех, кто имеет группу A или AB, а получать кровь только от 0 или A.

Группа крови В (lll) имеет антиген B на эритроцитах и чаще встречается среди народов Центральной Азии. Для переливания крови люди с этой группой могут принимать 0 или B, а также быть донорами для B и AB.

Группа крови АВ (lV) является самой редкой и уникальной, поскольку содержит оба антигена – A и B. Люди с этой группой являются универсальными реципиентами, то есть могут получать кровь любой группы. Однако быть донорами они могут только для людей с такой же группой AB.

Каждая группа может иметь положительный или отрицательный резус-фактор. Кроме того, существует более 50 антигенов Rh, что затрудняет поиск подходящих доноров, особенно для людей из этнических меньшинств в той или иной части мира.

В то же время группу Rh null называют "золотой кровью", потому что в ней отсутствуют все 50 антигенов Rh. Хотя люди с такой группой крови сами не могут получать кровь любой другой группы, их кровь Rh null совместима со всеми многочисленными группами крови Rh.

Это делает кровь группы O Rh null чрезвычайно ценной, поскольку ее может получать большинство людей, включая лиц со всеми вариантами системы ABO.

В экстренных случаях, когда группа крови пациента неизвестна, кровь группы O Rh null можно переливать с низким риском аллергической реакции. По этой причине ученые во всем мире ищут способы воспроизвести эту "золотую кровь".

Какая группа крови редкая: 1 или 4

Ученые из Стенфордской школы медицины (Stanford School of Medicine), США, отмечают, что различные группы крови являются более или менее распространенными и распределяются следующим образом:

  • группа 0 аb (I), резус — положительный: 37,4%;
  • группа 0 аb (I), резус — отрицательный: 6,6%;
  • группа Аb (II), резус — положительный: 35,7%;
  • группа Аb (II), резус — отрицательный: 6,3%;
  • группа Ва (III), резус — положительный: 8,5%;
  • группа Ва (III) резус — отрицательный: 1,5%;
  • группа АВ (IV), резус — положительный: 3,4%;
  • группа АВ (IV), резус — отрицательный: 0,6%.

Распространенность той или иной группы крови зависит от этнической принадлежности человека. Например, группа крови Аb (II) является более распространенной у азиатского населения, чем у европеоидов, в то время как группа 0 аb (I) чаще встречается у латино­американцев.

В целом, исследователи отмечают, что группа крови АВ (IV) с отрицательным резусом является наиболее редкой.

Лица с такой группой крови унаследовали ген А от одного родителя и ген B — от другого. На основе базового количества людей с такими генами вероятность появления комбинации АВ еще и с отрицательным резусом весьма низкая. При этом лица с группой крови АВ являются универсальными реципиентами, а те, кто имеет группу крови 0 аb (I) — универсальными донорами.

Как называют людей с 3 группой крови

В Японии существует целая философия, согласно которой характер человека можно определить по группе крови. Эта теория называется кецу-еки-гата и появилась в 1927 году, когда профессор Университета Отяномидзу в Токио Такэдзи Фурукава опубликовал свои размышления на эту тему.

1 группа (0) - "охотники"

Положительные качества: целеустремленные оптимисты, способные самостоятельно принимать решение. Любят общаться, среди них много экстравертов и лидеров, за которыми готовы следовать другие.

Негативные качества: довольно высокомерные, тщеславные, неспособны адекватно реагировать на критику. Любят командовать и очень требовательны к другим. Среди них много ревнивцев, особенно это касается женщин.

Из них получаются хорошие руководители.

II группа (А) - "земледельцы"

Положительные качества: труженики по натуре, довольно общительные, с творческим подходом к решению задач. Это ответственные и упорные люди, которые не бросят дело на полпути.

Негативные качества: упорность - положительное качество, но у "земледельцев" оно скатывается в упрямство. Люди с этой группой крови отличаются излишней серьезностью и привередливостью.

III группа (B) - "кочевники"

Положительные качества: творческий подход, исполнительность, активность. Японцы считают таких людей сильными, страстными, но неготовыми к рутине.

Негативные качества: безответственность, непредсказуемость, эгоистичность. Они не умеют прощать и понимать. Готовы бросить дело на полпути.

Из-за нелюбви к рутине японцы рекомендуют обладателям 3-й группы крови работать в творческой сфере.

IV группа (АВ) - "люди-загадки"

Положительные качества: спокойствие, собранность, рациональность. Эти люди легко приспосабливаются к обстоятельствам и находят выход из любой ситуации.

Негативные качества: при этом они довольны нерешительные, страдают от собственной невнимательности, могут быть двуличными и безответственными, так что с ними надо держать ухо востро.

Японцы считают, что среди обладателей 4-й группы самый высокий процент гениев.

Ранее Главред писал, почему люди просыпаются за несколько минут до сигнала будильника. Оказывается, что Феномен раннего пробуждения не является случайностью - это результат работы точных биологических часов. Главный регулятор сна и бодрости - супрахиазматическое ядро, структура мозга, которая контролирует циркадный ритм.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Stanford School of Medicine

Stanford School of Medicine — один из ведущих медицинских учебных и исследовательских центров мира. Известен своим вкладом в инновации, междисциплинарные исследования и подготовку лидеров медицины.

Школа медицины одна из старейших на Западе США и исторически считается лидером по количеству инновационных открытий.

Исследования включают биомедицинские науки, генетику, иммунотерапию, клеточные технологии, нейронауки и многое другое.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сотни ракет и десятки дронов: новые подробности массированной атаки на Украину

Сотни ракет и десятки дронов: новые подробности массированной атаки на Украину

13:18Война
РФ разворачивает в Беларуси "Орешник": в разведке сообщили, куда направлен прицел

РФ разворачивает в Беларуси "Орешник": в разведке сообщили, куда направлен прицел

12:52Мир
"Полсуток со светом, пол без": киевлян предупредили о жестких графиках отключений зимой

"Полсуток со светом, пол без": киевлян предупредили о жестких графиках отключений зимой

11:57Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
"Сердце остановилось": умер украинский певец Степан Гига

"Сердце остановилось": умер украинский певец Степан Гига

"Учите русский язык": беглец Олег Винник попал в новый скандал

"Учите русский язык": беглец Олег Винник попал в новый скандал

Когда водителям можно не пропускать пешеходов: инструктор назвал единый случай

Когда водителям можно не пропускать пешеходов: инструктор назвал единый случай

Прогремели мощные взрывы: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

Прогремели мощные взрывы: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

Доллар и евро внезапно полетели вниз: появился новый курс валют на 15 декабря

Доллар и евро внезапно полетели вниз: появился новый курс валют на 15 декабря

Последние новости

13:18

Сотни ракет и десятки дронов: новые подробности массированной атаки на Украину

12:58

Звезда "Криминального чтива" найден мертвым в Нью-Йорке

12:53

Мирные переговоры по Украине набрали рекордные обороты: в BILD раскрыли детали

12:52

Искусство садиться в машину: как сохранить достоинство даже в коротком платьеВидео

12:52

РФ разворачивает в Беларуси "Орешник": в разведке сообщили, куда направлен прицел

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
12:16

У Седоковой большие проблемы: адвокат Яниса Тиммы получила доступ к его телефону

11:57

"Полсуток со светом, пол без": киевлян предупредили о жестких графиках отключений зимой

11:49

Враг перебрасывает много сил в горячую точку: Сырский доложил об ответе ВСУ

11:33

"Человек-эпоха": в команде Степана Гиги прокомментировали смерть артиста

Реклама
11:20

Нет воды и тепла: Одесса пережила одну из самых массированных атакФото

10:59

Всего 1 человек из 6 млн: какая группа крови встречается реже всего и чем она ценна

10:57

Прыгнет ли евро выше 50 гривен: экономист спрогнозировал изменение курса валют

10:14

Киев может получить от США гарантию на основании 5 статьи НАТО: СМИ назвали условие

09:43

Страну жестко штормит: Украину накрыла мощная магнитная буря

09:24

Какие подарки считаются дурным тоном: шесть вещей, которые не стоит дарить

09:22

"Скоро узнаем": Трамп заинтриговал заявлением о мирном соглашении для Украины

08:48

В небе яркие вспышки и огненный дым над важными объектами: дроны атаковали РФ

08:10

Как украинские дроны-перехватчики стали проблемой для РФмнение

08:02

Начались перебои со светом, есть попадания: РФ атаковала Украину ракетами и дронами

06:10

Как выглядит гибридная война будущего?мнение

Реклама
06:00

"Открываю тайну": вскрылась правда о сыне Олега Винника

05:43

Гороскоп на завтра 14 декабря: Тельцам - неожиданная встреча, Стрельцам - гнев

05:24

Как быстро и легко одеть пододеяльник: лайфхак для замены постельного белья

04:30

Судьба подскажет путь: каких знаков зодиака закрутит вихрь богатства и достатка

04:00

Как правильно включать печку зимой: механик раскрыл главную ошибку водителей

03:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке космонавта за 15 секунд

02:45

Муж предательницы Лорак решил увезти ее из РФ — где они будут жить

02:11

Прогремели мощные взрывы: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

01:41

Финансовый гороскоп на 2026 год для каждого знака зодиака

01:38

Можно ли есть яйца с красным пятном на желтке: ответ удивит многих

01:30

Рост тарифов на газ: украинцам назвали сроки повышения цен

00:32

"Шаг в шаг идет по пути Союза": эксперт указал на роковую ошибку Путина

00:28

Фатальную ошибку допускает большинство: одно средство делает унитаз идеально чистымВидео

00:07

Бьет дальше Москвы: украинскую ракету "Сапсан" запустили в серийное производство

12 декабря, пятница
23:53

Стирка обуви в машинке без риска: эксперты раскрыли проверенный метод

23:33

Удары по Москве и блэкаут в РФ: названы вероятные цели для ВСУ

23:33

После скандального признания отца: какая участница вылетела из "Холостяка"

23:05

"Покинул нас": близкие и коллеги Степана Гиги высказались о его смерти

22:48

Что делать, если батарея сверху теплая, а снизу холодная

22:38

Успешная операция ВСУ: остатки русских в Купянске окружены

Реклама
22:32

Трамп не против пустить на дно "теневой флот" РФ: всплыли неожиданные детали

22:22

"Будет трудно": эксперт раскрыл возможные сценарии зимних отключений

22:21

Курил и сам писал песни: какой была жизнь Степана Гиги

22:09

Это не ИИ: как выглядит девушка с губами за 2 млн гривен

21:54

Трижды оказывался под дулом - какой украинский поэт чудом избежал расстрела

21:48

Наука против мифа: почему глобальный Всемирный Потоп был невозможен с точки зрения геологии

21:36

РФ ударила по судам в черноморских портах: что известно о раненых и "прилетах"

21:02

Познакомился с родным братом Эскобара: Дмитрий Комаров рассказал о важной съемке

20:56

Евросоюз бессрочно заморозил российские активы: раскрыты детали важного решения

20:55

Праздничный Лондон: от королевских елок до украинского Рождества в британском стиле

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять