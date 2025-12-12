Укр
Праздничный Лондон: от королевских елок до украинского Рождества в британском стиле

Марина Иваненко
12 декабря 2025, 20:55
Праздничная прогулка по Лондону: от королевских елок и Bond Street до традиционных британских блюд и опыта украинской диаспоры на совместном Рождестве.
Рождественские традиции Великобритании
Рождественские традиции Великобритании / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие рождественские традиции существуют в Великобритании
  • Куда пойти на Рождество в Лондоне

Рождество в Великобритании - это период, насыщенный визуальной эстетикой празднично украшенного Лондона и глубоко укоренившимися национальными традициями. Главред рассказывает о самых ярких рождественских локациях столицы, уникальных британских обычаях и праздничном опыте украинской диаспоры в Великобритании.

Самые красивые рождественские локации Лондона

В видео на каналеBOLOBAN TRAVEL путешествие по рождественскому городу начинается с осмотра ключевых мест, украшенных к праздникам.

King's Cross и St Pancras International

  • На King's Cross установлены тематические декорации, связанные со вселенной Гарри Поттера.
  • На вокзале St Pancras International выделяется 12-метровая елка, украшенная тысячами расписанных вручную книг.

Winter Wonderland в Гайд-парке

Одна из самых популярных рождественских ярмарок Европы с аттракционами, катком, гастрозонами и атмосферой зимнего карнавала.

Bond Street и Carnaby Street

  • Bond Street поражает дорогой дизайнерской иллюминацией, посвященной платиновому юбилею королевы Елизаветы II.
  • Carnaby Street оформлена в концепции "Вселенной Карнаби" с яркой тематической подсветкой.

Здания в стиле Адвент-календаря

В Лондоне можно увидеть фасады, оформленные как традиционный Адвент-календарь с окошками, символично отсчитывающими дни до Рождества.

Covent Garden

Здесь устанавливают особую елку с фермы, которая поставляет деревья для королевской семьи. Елка украшена более 30 тысячами огоньков.

Трафальгарская площадь

Здесь стоит главная рождественская елка Лондона, которую Норвегия дарит Великобритании ежегодно с 1947 года в знак благодарности. Традиционно украшается только огоньками.

Regent Street

Легендарная иллюминация со световыми фигурами ангелов, традиция которой берет начало в 1950 году.

Battersea Power Station

Территория бывшей электростанции превращена в современный торгово-развлекательный комплекс с новогодними фотозонами, катком и гастрономической зоной.

Видео о Британских традициях можно посмотреть здесь:

Британские рождественские обычаи и гастрономия

В видео упоминаются характерные британские традиции, которые создают уникальную атмосферу праздника.

Pigs in Blankets (Поросята под одеялом)

Сосиски, завернутые в бекон и поданные с клюквенным соусом - классика британского рождественского стола с характерным сочетанием сладкого и соленого.

Рождественские открытки

В Великобритании до сих пор чрезвычайно популярно отправлять открытки по почте. В среднем один британец отправляет около 17 открыток ежегодно.

Благотворительный Рождественский заплыв

26 декабря, на Boxing Day, в приморских городах (например, в Ханстантоне) проводят массовые заплывы в ледяной морской воде. Участники в рождественских костюмах погружаются в воду, собирая средства на благотворительность. Традиция является современной и нерелигиозной.

Рождество украинской общины в Великобритании

Часть видео посвящена празднованию Рождества украинской общиной вместе с британскими друзьями - пример успешной интеграции и культурного диалога.

Советы по интеграции

Представитель диаспоры Гарри Мельник призывает украинцев активно интегрироваться: искать работу, получать квалификацию и пользоваться гостеприимством британцев.

Культурный обмен

Совместное празднование дает возможность познакомить британцев с украинскими традициями, колядками и блюдами.

Украинская кухня на празднике

Презентовали традиционные украинские блюда:

  • холодец
  • сало
  • шпроты
  • огурчики
  • львовский сырник

Британские гости особенно высоко оценили украинский борщ.

Рождество в Великобритании - это сочетание древних традиций, впечатляющих праздничных декораций и открытости к культурному обмену. Совместное празднование украинцев и британцев демонстрирует важность взаимоподдержки и обогащения культур в праздничный период.

Об источнике: канал "BOLOBAN TRAVEL"

Канал "BOLOBAN TRAVEL" - это популярный украиноязычный YouTube-канал о путешествиях, который ведут Андрей и Таня. Они специализируются на создании качественных видео, которые показывают живописные и необычные места по всему миру. Канал имеет около 41.6 тысячи подписчиков и сосредоточен на исследовании различных культур, маршрутов, а также делится полезными советами для путешественников. Видео охватывают как европейские страны, так и экзотические направления, такие как Боливия.

