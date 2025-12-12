В Австралии парашютист повис на самолете во время прыжка и чудом выжил

С самолета Cessna Caravan должны были совершить прыжок 16 человек, а 17-й – снимать их на видео.

В Австралии парашютист повис на самолете во время прыжка / коллаж: Главред, фото: скриншот

Парашютист перед прыжком зацепился запасным парашютом за закрылок

Парашют раскрылся преждевременно, зацепившись за хвост самолета

Австралийское бюро безопасности транспорта (ATSB) опубликовало выводы расследования происшествия, которое произошло 20 сентября во время массового прыжка парашютистов.

На видео попал момент, когда один из парашютистов зацепился парашютом за хвостовую часть самолета.

В релизе говорится, что с самолета Cessna Caravan должны были совершить прыжок 16 человек, а 17-й – снимать их на видео. Инцидент происходил на высоте 15 тыс. футов (4572 метра) над аэродромом Талли на северо-востоке Австралии (штат Квинсленд).

Один из парашютистов перед прыжком зацепился запасным парашютом за закрылок, и он раскрылся преждевременно, зацепившись за хвост самолета. Мужчина при этом ударился ногами о горизонтальный стабилизатор Cessna.

Из самолета выпрыгнули 13 парашютистов, прежде чем их товарищ, который висел на стропах, перерезал их и улетел вниз, раскрыв там основной парашют.

Следствие отмечает, что у пилота самолета возникли сложности с управлением, пока парашютист висел на хвосте. Он также готовился катапультироваться, если бы возникли сложности при приземлении (часть парашюта осталась на самолете).

Из инцидента сделали ряд выводов. Один из них: крюкообразный нож парашютиста может спасти ему жизнь.

По данным Associated Press, парашютист, с которым произошел инцидент, – Адриан Фергюсон.

