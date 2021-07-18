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Мужчину на Оболони в Киеве унесло в небо на парашюте: финал устрашающей истории

18 июля 2021, 12:25

Сильный ветер унес парашютиста, из-за чего он "завис" в воздухе. Его спасали 10 мужчин.

парашют, парашютист
Мужчину на Оболони в Киеве унесло в небо на парашюте / УНИАН

В субботу, 17 июля, в Киеве парашютиста унесло во время сильной бури, а его катер перевернулся в воде. За судьбой мужчины пристально следили многие неравнодушные горожане. К счастью, его удалось спасти.

Как сообщает Telegram-канал "Kyiv map", ЧП произошло на столичной Оболони. Мужчина занимался парасейлингом, но в один момент его катер перевернуло.

Сильный ветер унес парашютиста, из-за чего он "завис" в воздухе.

"Жуткий случай на Оболони с парасейлингом. Катер перевернуло в воде, а судьба мужчины с парашютом неизвестна", - говорилось в сообщении.

Позже появилась информация, что парашютиста в Киеве удалось спасти. По словам очевидцев, 10 мужчин изо всех сил натягивали трос и прикладывали под кусты с деревьями.

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"Этим временем уже лодка была перевернута и люди, которые были в ней, держались за трос и плыли к берегу из-за ветра и натяжки троса. Зрелище конечно ужасное. Ну Слава Богу его опустили, лодку позже перевернули и всё норм", - рассказали очевидцы ЧП с парашютистом.

Читайте такжеМолили о помощи и падали на надгробия: известны подробности крушения воздушного шара на ХмельнитчинеРанее сообщалось, туристка из Украины врезалась головой в борт лодки во время катания на водном парашюте в турецком Шарм-эль-Шейхе.

Женщина купила поездку на водном парашюте (парасейлинге) у представителя отеля "Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5*". Канат случайно оборвался и ее понесло в море. Работники на катере не были готовы к такому ходу событий и, не зная, что делать, просто перегородили катером полет женщины. На всей скорости она влетела головой в борт.

В результате женщине наложили 15 швов, у нее разорвано ухо, трещины в позвонках, также она получила сотрясение мозга.

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