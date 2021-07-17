Человека унесло в небо на парашюте: в Киеве перевернулся катер при занятии парасейлингом

В Киеве мужчину унесло в небо на парашюте / hoteloneclick.com

В Киеве занятие парасейлингом для мужчины на Оболони закончилось жутким инцидентом - в воде перевернулся катер, к которому он был прикреплен и парашютист оказался в небе.

Происшествие случилось во время налетевшей на Киев грозы, сообщает Telegram-сообщество Kievmap.

В Сети опубликовали видео жуткого инцидента, на котором запечатлен полет человека на парашюте.

Отмечается, что пока судьба мужчины с парашютом пока неизвестна.

Как уточняет Telegram-канал Киев Сейчас, мужчину, который был пристегнут к катеру, унесло в воздух вместе с парашютом.

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Сейчас проводится спасательная операция, мужчину на парашуте пытаются поймать.

Напомним, ранее сообщалось о том, что туристка из Украины врезалась головой в борт лодки во время катания на водном парашюте в турецком Шарм-эль-Шейхе.

Женщина купила поездку на водном парашюте (парасейлинге) у представителя отеля "Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5*". Канат случайно оборвался и ее понесло в море. Работники на катере не были готовы к такому ходу событий и, не зная, что делать, просто перегородили катером полет женщины. На всей скорости она влетела головой в борт.

В результате женщине наложили 15 швов, у нее разорвано ухо, трещины в позвонках, также она получила сотрясение мозга.