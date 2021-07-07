Головой – в борт катера: в Египте украинская туристка получила жуткие травмы на водном парашюте

В Египте туристка из Украины получила травмы на водном парашюте / hoteloneclick.com

Туристка из Украины врезалась головой в борт лодки во время катания на водном парашюте в турецком Шарм-эль-Шейхе.

Как говорится в паблике I love Dahab в Facebook, инцидент произошел 1 июля.

"Женщина купила поездку на водном парашюте (парасейлинге) у представителя отеля "Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5*". Канат случайно оборвался и ее понесло в море. Работники на катере не были готовы к такому ходу событий и, не зная, что делать, просто перегородили катером полет женщины. На всей скорости она влетела головой в борт", - говорится в сообщении.

В результате женщине наложили 15 швов, у нее разорвано ухо, трещины в позвонках, также она получила сотрясение мозга.

В сообщении также отмечается, что представители туроператора JoinUp стараются помочь, но врачи хотят побыстрее отправить туристку самолетом домой, а полиция лишь пожимает плечами.

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"Никаких компенсаций никто не предлагает. Даже новые авиабилеты нужно приобретать за свой счет. Это уже второй случай происшествий на парасейлинге за последние 10 дней. Первый был с участием акулы в Иордании", - отмечается в сообщении.

Добавим, что в комментариях под постом сообщается, что пострадавшей якобы оплатили лечение, проживание в отеле, билет домой и выплатили компенсацию в сумме 25 тысяч фунтов (около 1,3 тысяч евро).

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Напомним, ранее сообщалось о том, что граждане Украины все чаще жалуются на то, что в Египте придумали новый способ заработка на туристах - теперь в аэропорту страны заявляют, что не доверяют некоторым украинским лабораториям, которые делают ПЦР-тесты и заставляют туристов сдавать их заново за 30 долларов. Но некоторым путешественникам все же удается отстоять свои права