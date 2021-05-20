В Египте "разводят" украинцев: как не попасться на уловку аферистов

Египет наживается на туристах из Украины / Reuters

Граждане Украины все чаще жалуются на то, что в Египте придумали новый способ заработка на туристах - теперь в аэропорту страны заявляют, что не доверяют некоторым украинским лабораториям, которые делают ПЦР-тесты и заставляют туристов сдавать их заново за 30 долларов. Но некоторым путешественникам все же удается отстоять свои права, пишет OBOZREVATEL.

Киевлянин Сергей на днях вернулся из Египта и рассказал, что столкнулся в аэропорту с неприятной ситуацией.

"Когда мы вышли из самолета и вошли в здание аэропорта Шарм-эль-Шейха, то нас встретил какой-то сотрудник в белом халате. Он не измерял температуру, а попросил показать справку о ПЦР-тесте. Я показал, но он тут же заявил, что она недействительна. И указал, что нужно пройти к представителю какой-то лаборатории и сдать тест тут за 30 долларов. По его словам, в Египте не котируется лаборатория, в которой мы с женой сдали тест", – говорит мужчина.

Лаборант сидел за столом прямо под эскалатором: не меняя перчаток, принимал деньги и сразу же проводил манипуляции.

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"Мне пришлось потратить время на подключение роуминга и Wi-Fi. После этого я сканировал QR-код на наших справках и показал этому лаборанту. Все было в порядке, наши результаты были на сайте лаборатории. Египтянин посмотрел, сказал, что да, все хорошо и отправил нас назад к первому проверяющему. При этом я совершил ошибку и оставил ему наши документы, вот этого делать было не нужно", – вспоминает Сергей.

Однако первый проверяющий не сдавался. Он просканировал код своим смартфоном и заявил, что документ не открывается. Сергей уже нагло заглянул к нему в экран и увидел, что документ прекрасно открывается. Тогда египтянин заявил, что это не тот сайт.

"К сожалению, ничем не смог нам помочь и египетский представитель туроператора. Он пытался с ними говорить по-арабски, но потом сказал, что это не в его компетенции, а автобус должен уже уезжать. В такую же ситуацию, как и мы, попадал каждый 5-6-й пассажир рейса. Среди пострадавших оказались две немки, украинская пара, где женщина была беременной, поэтому им не хотелось трепать себе нервы. У меня был стресс, я даже забыл, что нужно было все это снять на телефон. Нам таки пришлось заплатить 60 долларов за двоих и покинуть аэропорт", – рассказал Сергей.

Позже он выяснил, что в подобную ситуацию попал еще один его знакомый, который приехал в Египет на три дня раньше.

"Но там пассажиры оказались более сплоченными и наотрез отказались платить второй раз за тест. В конце концов их отпустили. А нам не повезло", – говорит киевлянин.

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