В Египте усиливают карантин: какие ограничения ждут туристов

Египет усиливает карантин / pixabay

В Египте из-за сложной ситуации с коронавирусом правительство приняло решение усилить карантин. Теперь в одной из любимых для отдыха стран на 2 недели будут закрыты пляжи и парки, а также частично – рестораны и торговые центры.

Как заявил премьер-министр Мустафа Мадбули. Новые ограничения в Египте будут действовать с 6 по 21 мая.

Магазины, кафе, рестораны, кинотеатры и торговые центры могут работать только до 21:00. После того времени заведениям общественного питания разрешили доставлять пищу клиентам домой.

Кроме того, во время мусульманского праздника Рамазан-Байран, 12-16 мая, нельзя будет посещать парки и пляжи.

"После этого двухнедельного периода состоится совещание для оценки ситуации с коронавирусом в Египте",– говорится в сообщении.

Ситуация с COVID-19 в Египте

По данным ресурса Worldometers, коронавирусом в стране заразились 231 803 человек. Кроме того, 13 591 больной умер, а 173 341 – поправился.

За сутки 4 мая COVID-19 в Египте подхватили 1090 человек. В то же время 60 пациентов умерли.

В январе в стране началась массовая вакцинация препаратами Sinopharm и Astrazeneca.

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