В Египте усиливают карантин: какие ограничения ждут туристов

Власти приняли закрыть на две недели рестораны и магазины.
В Египте из-за сложной ситуации с коронавирусом правительство приняло решение усилить карантин. Теперь в одной из любимых для отдыха стран на 2 недели будут закрыты пляжи и парки, а также частично – рестораны и торговые центры.
Как заявил премьер-министр Мустафа Мадбули. Новые ограничения в Египте будут действовать с 6 по 21 мая.
Магазины, кафе, рестораны, кинотеатры и торговые центры могут работать только до 21:00. После того времени заведениям общественного питания разрешили доставлять пищу клиентам домой.
Кроме того, во время мусульманского праздника Рамазан-Байран, 12-16 мая, нельзя будет посещать парки и пляжи.
"После этого двухнедельного периода состоится совещание для оценки ситуации с коронавирусом в Египте",– говорится в сообщении.
Ситуация с COVID-19 в Египте
По данным ресурса Worldometers, коронавирусом в стране заразились 231 803 человек. Кроме того, 13 591 больной умер, а 173 341 – поправился.
За сутки 4 мая COVID-19 в Египте подхватили 1090 человек. В то же время 60 пациентов умерли.
В январе в стране началась массовая вакцинация препаратами Sinopharm и Astrazeneca.
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Локдаун - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил полный локдаун в Турции, начиная с 19:00 29 апреля до 05:00 утра 17 мая (три недели).
- По воскресеньям будет полностью запрещена работа даже продуктовых магазинов.
- Полный локдаун означает комендантский час, запрет выходить на улицу за исключением продуктовых маркетов. Те, кто работают, могут передвигаться только по специальным разрешениям.
- Израиль с 4 мая запретил украинцам въезжать на свою территорию из-за пандемии коронавируса. Попасть в Израиль также не смогут граждане Эфиопии, Южно-Африканской Республики, Индии, Мексики и Турции, пишет украинское посольство в Израиле.