В Турции украинская спортсменка рухнула в море, сорвавшись с парашютом

Украинка пострадала на соревнованиях в Турции / Haberler

В воскресенье, 24 октября, во время фестиваля воздушных игр в Фетхие провинции Мугла в Турции сорвалась в море гражданка Украины.

Как сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, украинская спортсменка была спасена турецкой береговой охраной и госпитализирована, передает Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что консульство Украины в Анталии срочно связалось с организаторами фестиваля и больницей для оказания гражданке консульской помощи.

"Состояние ее здоровья удовлетворительное, угрозы жизни нет. Украинские консулы следят за реабилитацией пострадавшей украинки", - добавил Николаенко.

Отметим, что по данным турецкого издания Haberler, украинская спортсменка потеряла контроль над полетом и упала в море. Падение было достаточно длительным — изначально она совершала полет на 1700-метровой высоте. Отмечается, что с парашютом украинка прыгнула с горы Бабадаг.

Реклама

В Сети опубликовали видео ЧП. Один парашютист влетел во второго экстремала, парашют которого только раскрылся, после чего их начало кружить в воздухе, а затем они упали в воду.

Сразу же после падения за участниками фестиваля отправились спасатели, которые вытащили их на сушу и оказали необходимую помощь.

Что известно о пострадавшей украинке

ЧП произошло с украинкой Марией Процлюк. 28-летняя женщина была участницей фестиваля по парашютизму.

После жесткого приземления у гражданки Украины запал язык, однако спасатели быстро привели девушку в чувство.

Читайте такжеМужчину на Оболони в Киеве унесло в небо на парашюте: финал устрашающей истории

Напомним, в Киеве во время непогоды ветер унес парашютиста. Его катер перевернулся в воде. За судьбой мужчины пристально следили многие неравнодушные горожане. К счастью, его удалось спасти.

Также ранее сообщалось, туристка из Украины врезалась головой в борт лодки во время катания на водном парашюте в турецком Шарм-эль-Шейхе. Женщина купила поездку на водном парашюте (парасейлинге) у представителя отеля "Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5*". Канат случайно оборвался и ее понесло в море.