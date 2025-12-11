До 16 часов без света: в Укрэнерго предупредили украинцев о критическом сценарии

О чем говорится в материале:
По всей Украине могут ввести аварийные и почасовые отключения электроэнергии в случае, если морозы продлятся долго. Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.
Он пояснил, что наиболее опасная для энергосистемы ситуация наступает тогда, когда в течение как минимум недели температура держится на уровне -10°C и ниже, ведь в такие периоды резко возрастает потребление электричества. При таких условиях покрыть потребности системы не удастся ни за счет импорта, ни за счет внутренней генерации.
В подобных обстоятельствах, отметил Зайченко, придется переходить к аварийным и почасовым графикам отключений по всей территории Украины.
В то же время он отметил, что существенного общего ухудшения ситуации не прогнозируется, поскольку рост потребления дополнительно нагружает те сетевые участки, которые и сейчас уже находятся в графиках отключений.
"Больше чем четыре очереди вряд ли будет, если не произойдет новых ударов по энергетической инфраструктуре", - добавил Зайченко.
Как писал Главред, в ближайшие дни энергетическая ситуация в большинстве областей Украины должна существенно улучшиться, однако для полного восстановления работы энергосистемы нужно минимум 10-12 недель. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Он отметил, что в течение трех-четырех дней жители большей части страны почувствуют заметное облегчение, и в дальнейшем ситуация постепенно будет стабилизироваться. Однако, чтобы вернуть энергосистему к нормальным режимам, понадобится несколько месяцев работы.
Напомним, как ранее сообщал Главред, 12 декабря в Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
В то же время уже на ближайших выходных ожидается сокращение продолжительности плановых отключений. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.
По состоянию на 11 декабря ситуация в украинской энергосистеме остается напряженной, но контролируемой, отметил заместитель министра энергетики Александр Вязовченко.
Виталий Зайченко - глава правления "Укрэнерго". Ранее занимал должности инженера службы оптимизации электрических режимов, главного диспетчера и директора по управлению объединенной энергосистемой Украины в компании.
