Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

До 16 часов без света: в Укрэнерго предупредили украинцев о критическом сценарии

Юрий Берендий
11 декабря 2025, 21:39
369
Длительные морозы могут вызвать критическую нагрузку на систему и возвращение к аварийным отключениям света по всей стране, указали в Укрэнерго.
До 16 часов без света: в Укрэнерго предупредили украинцев о критическом сценарии
В Укрэнерго предупредили украинцев о критическом сценарии на зиму / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Длительное похолодание в Украине может ухудшить ситуацию со светом
  • Если температура в течение недели удержится на уровне -10°C и ниже - будут вводиться графики аварийных отключений

По всей Украине могут ввести аварийные и почасовые отключения электроэнергии в случае, если морозы продлятся долго. Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

Он пояснил, что наиболее опасная для энергосистемы ситуация наступает тогда, когда в течение как минимум недели температура держится на уровне -10°C и ниже, ведь в такие периоды резко возрастает потребление электричества. При таких условиях покрыть потребности системы не удастся ни за счет импорта, ни за счет внутренней генерации.

видео дня

В подобных обстоятельствах, отметил Зайченко, придется переходить к аварийным и почасовым графикам отключений по всей территории Украины.

В то же время он отметил, что существенного общего ухудшения ситуации не прогнозируется, поскольку рост потребления дополнительно нагружает те сетевые участки, которые и сейчас уже находятся в графиках отключений.

"Больше чем четыре очереди вряд ли будет, если не произойдет новых ударов по энергетической инфраструктуре", - добавил Зайченко.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Сколько нужно времени для восстановления энергосистемы - мнение эксперта

Как писал Главред, в ближайшие дни энергетическая ситуация в большинстве областей Украины должна существенно улучшиться, однако для полного восстановления работы энергосистемы нужно минимум 10-12 недель. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Он отметил, что в течение трех-четырех дней жители большей части страны почувствуют заметное облегчение, и в дальнейшем ситуация постепенно будет стабилизироваться. Однако, чтобы вернуть энергосистему к нормальным режимам, понадобится несколько месяцев работы.

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 12 декабря в Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

В то же время уже на ближайших выходных ожидается сокращение продолжительности плановых отключений. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

По состоянию на 11 декабря ситуация в украинской энергосистеме остается напряженной, но контролируемой, отметил заместитель министра энергетики Александр Вязовченко.

Другие новости:

О персоне: Виталий Зайченко

Виталий Зайченко - глава правления "Укрэнерго". Ранее занимал должности инженера службы оптимизации электрических режимов, главного диспетчера и директора по управлению объединенной энергосистемой Украины в компании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Укрэнерго отключения веерные отключения новости Украины отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 12 декабря

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 12 декабря

21:53Украина
У Трампа сделали важное заявление об урегулировании в Украине: что требуют США

У Трампа сделали важное заявление об урегулировании в Украине: что требуют США

21:51Мир
До 16 часов без света: в Укрэнерго предупредили украинцев о критическом сценарии

До 16 часов без света: в Укрэнерго предупредили украинцев о критическом сценарии

21:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Скоро и до нас дойтет: в Швеции люди начали убирать с крыш солнечные панели

Скоро и до нас дойтет: в Швеции люди начали убирать с крыш солнечные панели

"Мама упала на пол и кричала": на фронте убили 22-летнего военного "Шеву"

"Мама упала на пол и кричала": на фронте убили 22-летнего военного "Шеву"

Китайский гороскоп на завтра 12 декабря: Крысам - обида, Змеям - гнев

Китайский гороскоп на завтра 12 декабря: Крысам - обида, Змеям - гнев

В Украине начали сокращать графики отключений: в Минэнерго назвали регионы

В Украине начали сокращать графики отключений: в Минэнерго назвали регионы

Последние новости

22:50

Украинцы могут остаться без пенсий: кому и когда грозит прекращение выплат

22:24

Не случайно: ученые объяснили, почему люди просыпаются до будильникаВидео

21:55

Спортсмены из РФ и Беларуси снова будут соревноваться под нацфлагами - решение МОК

21:53

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 12 декабряФото

21:51

У Трампа сделали важное заявление об урегулировании в Украине: что требуют СШАВидео

Трамп создает вакуум для России в Европе: Владимир Горбач - о последствиях стратегии нацбезопасности СШАТрамп создает вакуум для России в Европе: Владимир Горбач - о последствиях стратегии нацбезопасности США
21:42

Мамина доця: Могилевская впервые полностью показала младшую дочь

21:39

До 16 часов без света: в Укрэнерго предупредили украинцев о критическом сценарии

21:12

Почему кот кусает, когда его гладят - объяснение удивит даже опытных хозяевВидео

20:53

Защищал Мариуполь и пережил плен: в Одессе разгорелся скандал с нападением ТЦК на военногоВидео

Реклама
20:53

Трамп потребовал от лидеров Европы заставить Зеленского принять мирный план США – WSJ

20:51

Путин похвастался захватом крупного города на востоке: в ВСУ ответили на фейк

20:25

Почему коты на самом деле любят картонные коробки: ответ многих удивит

20:20

900 Шахедов и десятки ракет: РФ готова к обстрелу Украины - названы цели ударов

19:54

Дедлайн США для мира - из каких трех областей РФ выведет войска и что ждет Донбасс

19:52

Графики отключения света на 12 декабря: какими будут объемы ограничений и в каких областяхФото

19:46

Теракт в Киеве: в результате взрывов погиб боец НГУ, ранены полицейские

19:36

Можно ли перевозить елку в киевском метро: в подземке дали ответФото

19:35

В сети появилось фото Алины Гросу с беременным животом

19:26

Украину накроет снегом, будет мощный ветер: синоптики предупредили о новом похолодании

19:10

Почему у Украины нет карт?мнение

Реклама
19:06

"Злость и отчаяние": Елена Мозговая напугала признанием

18:59

"Накаркала": у Волочковой большие проблемы с дочерью

18:55

Зеленский сказал, кто будет решать вопрос территорий для установления мира

18:52

Почему золото дороже всего: невероятная тайна благородного металла раскрытаВидео

18:50

Евро безумно прыгнул вверх: неожиданный курс валют на 12 декабря

18:15

Путин отдал новый приказ войскам по войне в УкраинеВидео

18:02

В Украине рухнут цены на популярный продукт: эксперты советуют пождаться праздников

17:32

Почему 12 декабря нельзя носить старую одежду: какой церковный праздник

17:14

"Уже в опасности": в НАТО назвали следующую цель для российского наступления

17:12

Как выбрать оливковое масло для салатов и жарки: советы от профессиональных поваров

17:01

Ученые назвали "целебный" вид сыра, который снижает давление и улучшает здоровье сердца

16:46

В Британии снимут "Мастера и Маргариту": Джонни Депп сыграет главную роль

16:45

"Мама упала на пол и кричала": на фронте убили 22-летнего военного "Шеву"Эксклюзив

16:06

Уксус не нужен: простой трюк, как избавиться от затхлого запаха с полотенец

16:02

СМИ опубликовали обновленный "мирный план" Трампа - что получит Украина и РФ после войны

15:54

Фантастически вкусная выпечка из одного апельсина: рецепт бюджетного десерта

15:44

Отказала в портрете самому Сталину: кем была смелая украинская художница-самоучка

15:18

Пенсии в Украине станут больше: кто может рассчитывать на доплаты в 2026 году

14:58

Понадобится кухонная фольга: простой трюк, как легко убрать налет с крана

14:56

Прямо в тыл защитников: в ГПСУ заявили об опасной попытке проникновения оккупантов

Реклама
14:27

Света в домах украинцев будет больше: когда графики отключений сократят

14:01

Несмотря на несогласие США и РФ: Генассамблея ООН утвердила резолюцию о Чернобыльской катастрофе

13:56

Много живой силы и БК: Россия везет в горячую точку фронта дополнительные силы

13:54

Ковер будет как новый: домашнее средство, которое удалит даже самые сложные пятна

13:19

Цвета, в которых стоит встречать Новый год 2026: советы известной стилистки

13:10

Настояший геомагнитный шторм обрушился на страну: влупила 8-балльная буря

13:07

"Рождественская звезда" засияет еще ярче: как подкормить пуансеттию кофе

13:02

Быстро и без полиции: водители смогут оформлять ДТП по-новому

13:02

США и Россия могут планировать разделение Европы: эксперт объяснил цель стран

12:53

"Она моя сила": что известно о жене Роберта Бровди (Мадяра)Видео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять