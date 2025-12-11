Света в домах украинцев будет больше: когда графики отключений сократят

Свириденко сказала, что поможет пополнить дефицит электроэнергии в сети.

https://glavred.info/ukraine/sveta-v-domah-ukraincev-budet-bolshe-kogda-grafiki-otklyucheniy-sokratyat-10723208.html Ссылка скопирована

Отключения света станут короче / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Свириденко:

Отключения света станут короче уже на выходных

Согласованы дальнейшие действия для восстановления энергосистемы после обстрелов

Уже на этих выходных в Украине ожидается уменьшение продолжительности отключений света. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она рассказала о проведении очередного заседания энергетического штаба с участием профильных министерств, руководства энергетических компаний, регуляторов рынка и народных депутатов.

видео дня

"Заслушала доклады о состоянии энергосистемы. Скоординировали дальнейшие действия для восстановления после обстрелов, обеспечения необходимых резервов топлива и оборудования, защиты объектов, наращивания генерации и главное - обеспечение людей светом", - говорится в сообщении.

По ее словам, сейчас ожидается фактическая оптимизация потребления электроэнергии на местах от всех ОВА.

"Держу на контроле выполнение решения Правительства о пересмотре списка критической инфраструктуры. Отдельно уделили внимание присоединению когенерационных установок к общей сети. Правительство приняло соответствующие решения на прошлой неделе. Объекты распределенной генерации должны полноценно заработать, это поможет пополнить дефицит электроэнергии в сети", - говорит премьер-министр.

Свириденко также добавила, что поручила всем министерствам и ОГА обеспечить наличие альтернативных источников питания для всех объектов жизнеобеспечения.

"Наша цель - у людей должен быть свет. Ожидаем уменьшения продолжительности отключений уже в эти выходные", - подытожила она.

Возможен ли блэкаут в Украине

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен, но длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.

"Я думаю, что в этом году им (россиянам, - ред.) не удастся полностью погасить Украину. Возможно, перебои будут серьезные. Люди будут в каких-то городах сутки, двое суток, до трех дней [без света]. Но они (россияне, - ред) не смогут в этом году полностью уничтожить нашу энергосистему", - подчеркнул он.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, в Укрэнерго говорили, что 11 декабря графики почасовых отключений и графики ограничений мощности будут введены для промышленных и бытовых потребителей. Они будут действовать в течение всех суток во всех регионах Украины.

Председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко сказал, что до конца недели в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений в объеме трех очередей. Украинцы будут оставаться без электроснабжения до 12 часов в сутки.

Премьер-министр Юлия Свириденко ранее заявляла, что отключения электроэнергии в Украине могут стать менее длительными, поскольку правительство приняло решения, направленные на улучшение ситуации с энергообеспечением населения.

Читайте также:

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред