За 30 секунд будет как новая: что делать, если засохла любимая тушь для ресниц

У многих девушек и женщин была ситуация, когда на макияж остается мало времени, а любимая тушь засохла и альтернативы ей нет. В таком случае не обязательно отказываться от желаемого макияжа и выбрасывать тушь в мусорку.
Главред узнал, что засохшую тушь для ресниц можно легко и быстро реанимировать, если знать один лайфхак. Им в TikTok helga_shaa поделилась украинская блогерша Ольга.
Как восстановить засохшую тушь для ресниц
Чтобы закончить макияж глаз за считанные минуты блогерша советует провести одну манипуляцию с тушью, которая уже не рисует - ее надо забросить в кипящую воду всего лишь на 30 секунд.
За это время тушь успеет восстановиться и, нарисовав ею ресницы, эффект будет как от только что приобретенного средства.
helga_shaa
helga_shaa - TikTok-страница украинского бьюти-блогера Ольги, которая также известна как olga.shaa. Девушка рассказывает в соцсетях о косметике, а также делится лайфхаками на все случаи жизни. На страницу подписаны 16 тысяч пользователей.
