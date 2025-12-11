За 30 секунд будет как новая: что делать, если засохла любимая тушь для ресниц

Один хитрый трюк быстро реанимирует тушь.

https://glavred.info/lifehack/za-30-sekund-budet-kak-novaya-chto-delat-esli-zasohla-lyubimaya-tush-dlya-resnic-10722971.html Ссылка скопирована

Крутой лайфхак с тушью для ресниц / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Зачем бросать тушь в кипяток

Как быстро реанимировать засохшую тушь для ресниц

У многих девушек и женщин была ситуация, когда на макияж остается мало времени, а любимая тушь засохла и альтернативы ей нет. В таком случае не обязательно отказываться от желаемого макияжа и выбрасывать тушь в мусорку.

Главред узнал, что засохшую тушь для ресниц можно легко и быстро реанимировать, если знать один лайфхак. Им в TikTok helga_shaa поделилась украинская блогерша Ольга.

видео дня

Как восстановить засохшую тушь для ресниц

Чтобы закончить макияж глаз за считанные минуты блогерша советует провести одну манипуляцию с тушью, которая уже не рисует - ее надо забросить в кипящую воду всего лишь на 30 секунд.

За это время тушь успеет восстановиться и, нарисовав ею ресницы, эффект будет как от только что приобретенного средства.

Смотрите видео, как быстро восстановить засохшую тушь:

Читайте также:

Об источнике: helga_shaa helga_shaa - TikTok-страница украинского бьюти-блогера Ольги, которая также известна как olga.shaa. Девушка рассказывает в соцсетях о косметике, а также делится лайфхаками на все случаи жизни. На страницу подписаны 16 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред