Добавляют 10 лет: визажист назвал ужасные ошибки в макияже, которые старят

Визажист рассказал о трех распространенных ошибках при нанесении макияжа, из-за которых женщины могут выглядеть на десять лет старше.

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Как правильно красить глаза / коллаж: Главред, фото: pexels

Макияж может прекрасно скрыть темные круги, морщины и пятна на лице, но, если его неправильно нанести, то он может старить человека, добавляя возраста.

Популярный визажист Уэйн Госс призвал людей избегать трех распространенных ошибок в макияже, которые могут добавить лет вашему лицу, передает издание Mirror.

"Избегайте металлических и глиттерных теней для век, а вместо этого выберите матовые. Матовые обычно работают лучше всего, поскольку они не привлекают внимание к морщинам или складкам", - отметил визажист. видео дня

Он также отметил, что пудру лучше наносить поверх кремовых теней, поскольку она лучше растушевывается, но не стоит растушевывать ее пальцем. Визажист добавил, что слишком светлый консилер вокруг глаз может также добавить лет вашему лицу. Лучше выбрать консилер, который подходит к вашему тону кожи.

"Кремовый консилер всегда рекомендуется использовать над жидким. Я очень рекомендую наносить его на внутренний уголок глаза, поскольку это единственная часть, которая не имеет складок", - отметил Уэйн Госс.

Мастер макияжа рекомендует использовать увлажняющие продукты и всегда искать хороший праймер, ведь с возрастом кожа становится суше. Стоит выбирать косметику с такими ингредиентами, как гиалуроновая кислота, чтобы сохранять кожу увлажненной.

"Прежде чем начать наносить что-то на лицо, убедитесь, что перед этим вы нанесли сильный увлажняющий крем. Используйте хороший праймер, прежде чем начать наносить макияж, ведь он будет действовать как барьер между вашей кожей и макияжем, чтобы помочь ему оставаться в нужных местах в течение всего дня", - подчеркнул визажист.

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