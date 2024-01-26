Добавляют сразу 20 лет: визажист назвал популярные ошибки в макияже

Макияж - это отличный способ подчеркнуть ваши черты лица, замаскировать недостатки и признаки старения. Однако макияж может быть столь же контрпродуктивным, если вы не соблюдаете режим, который соответствует вашему возрасту и коже.
Хотя старение является частью жизни, а значит, неизбежным, существуют определенные шаги, которых можно придерживаться, чтобы не выглядеть намного старше, чем вы есть на самом деле.
Саффрон Хьюз, визажист из False Eyelashes, рассказывает об ошибках в макияже, которые могут добавить лет вашему лицу, пишет Express.
Слишком много тонального крема
Когда дело доходит до нанесения тонального крема или даже консилера под глаза, "меньше - это больше" - девиз, которым стоит руководствоваться. Слишком много средства часто оседает в мелких морщинках кожи, особенно если это тональный крем или тональное средство с полным покрытием.
Именно поэтому для создания молодого, увлажненного вида рекомендуется использовать тональные средства на основе сыворотки или оттеночные увлажняющие кремы, в отличие от кремов, которые, как правило, подчеркивают морщины.
Избегайте тяжелого макияжа глаз
"Темные цвета не только уменьшают глаза, но и могут создавать темные тени вокруг них, создавая иллюзию усталости", - отмечает Саффрон.
Зато нюдовая или белая подводка по ватерлинии сделает вас молодой, энергичной и готовой к новому дню.
От гелевой подводки можно практически отказаться, заменив ее карандашами для глаз или дымчатыми тенями, которые не оседают в мелких морщинках вокруг глаз.
Тонкие брови 90-х: Большое "нет-нет"
С возрастом наши брови имеют тенденцию редеть, и печально известные брови-катапульты 90-х не приносят никакой пользы тем, кто хочет выглядеть моложе.
Однако полные брови, подчеркнутые тонкими штрихами с помощью карандаша для бровей, могут кардинально изменить ситуацию. Дополнительное создание эффекта едва изогнутых бровей может приподнять лицо и подчеркнуть скулы.
Отказ от праймера
Саффрон отмечает: "Нанесение средств для лица без праймера может привести к тому, что мелкие морщины будут выглядеть более выраженными, а также к образованию складок, сквозь которые будет просматриваться текстура кожи".
Увлажняющие праймеры, усиленные такими ингредиентами, как гиалороновая кислота, - это быстрый способ получить эластичную кожу, которая будет служить гладкой основой для вашего макияжа.
"Силиконовые праймеры также могут творить чудеса, заполняя участки с тяжелой текстурой, такие как уголки глаз или линии улыбки", - добавляет Саффрон.
Не используйте темную помаду
Темные помады - фавориты осени и зимы, и это понятно. Однако с возрастом наши губы становятся тоньше и суше.
"Вот почему мы не рекомендуем использовать темную помаду с матовым финишем, поскольку она подчеркивает складки вокруг рта. Вместо этого выбирайте нюдовую увлажняющую формулу и добавьте блеск для губ, чтобы сделать губы более полными и завершить макияж легким и непринужденным движением", - подчеркивает визажист.
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