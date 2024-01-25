Как сделать, чтобы одежда не соскальзывала с вешалок: 5 простых решений

Эту популярную проблему можно решить при помощи подручных средств.

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Как сделать, чтобы одежда не соскальзывала с вешалок / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Все мы сталкивались с проблемой, когда одежда постоянно соскальзывает с вешалок. Но не переживайте, у нас есть несколько простых и бюджетных способов, чтобы предотвратить этот досадный эффект.

Как сделать, чтобы одежда не соскальзывала с вешалок?

Возьмите обычные резинки и наденьте их на концы левого и правого рычагов вешалки. Чем больше петля, тем лучше. Эта простая хитрость поможет блокировать ткань и предотвратит ее сползание.

Оберните вешалки джутовым или пеньковым шпагатом. Текстура шнурка поможет удерживать одежду, предотвращая ее падение. Это простое и эстетичное решение.

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Просто обтяните концы рычагов вешалки изолентой. Убедитесь, что изолента выступает на 2 см или больше, чтобы эффективно удерживать одежду.

Вешайте прищепки на вешалки, чтобы лучше закрепить одежду. Этот простой и функциональный способ идеально подходит для предотвращения соскальзывания.

Приобретите вешалки с зажимами, предназначенные специально для брюк и юбок. Эти модели гарантируют, что ваша одежда останется на месте и не соскальзывает на пол.

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