Из чего на самом деле изготавливают паприку: ответ поразит всех

Узнайте, откуда на самом деле происходит паприка и какой секрет ее изготовления.

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Как готовят паприку / коллаж: Главред, фото: pexels

Паприка - это популярная приправа, которую часто используют хозяйки в своих блюдах. Эта приправа придает любому блюду немного тепла, однако, не все знают из чего на самом деле этот темно-красный порошок изготавливают.

Большинство гурманов всегда считали, что это приправа происходит из "паприкового дерева". Однако, узнав правду, они были удивлены, что на самом деле смесь состоит из молотого и высушенного перца - как тот, что растет на вашем огороде, передает издание Mirror.

Такого понятия, как паприковое дерево нет. Также люди считали, что паприка - это какая-то собственная специя и ее смешали, чтобы получить широко известный и признанный паприковый порошок.

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Как приготовить паприку в домашних условиях

Для того, чтобы собственноручно приготовить паприку нужно взять свежий сладкий перец, а чтобы он специя была острее, можно добавить перец чили. Необходимо выбирать плоды красного цвета, чтобы они были твердые.

Приобретенный перец нужно промыть и выложить на ровной поверхности - оставить на пару дней при комнатной температуре. Через три дня нужно вырезать плодоножки и семена, а сам овощ стоит нарезать небольшими кусками.

Нарезанные кусочки нужно нанизать на нитку с помощью иглы. Такое "ожерелье" следует оставить в темном месте, которое хорошо проветривается. Нужно перец хорошо высушить.

Когда нарезанный перец полностью высохнет, следует измельчить его очень мелко, в порошок. Хранить его лучше в стеклянных герметичных банках.

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