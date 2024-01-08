От этого салата все гости ахнут: рецепт нашумевшего блюда

Готовим очень вкусный и невероятно простой салат из простых продуктов.
Это забытый рецепт салата от наших бабушек. Именно они впервые открыли такой рецепт, а сейчас мы делимся им с вами.
Для салата потребуется куриная печень или язык, на ваш вкус.
Лучший салат за 15 минут - рецепт
Вам понадобится:
- Куриная печень - 400 гр
- Лук - 1 шт
- Морковь - 1 шт
- Квашеные огурцы - 4 шт
- Майонез - 2 столовых ложки
- Соль, перец - по вкусу
- Консервированный горошек - 1 банка
Куриную печень промыть под проточной водой, отварить в подсоленной воде с лавровым листом до готовности.
Лук и морковку почистить, мелко порезать лук. Морковь натереть на крупной терке.
Разогреть сковороду, влить немного масла, обжарить лук и морковь до готовности.
Соленые огурцы натереть на крупной терке или порезать длинной соломкой.
Куриную печень остудить, нарезать небольшими кубиками.
С банки горошка слить всю жидкость.
В салатнике соединить горох, морковь и лук, огурцы, куриную печень. Посолить салат по вкусу, добавить 1 ложку майонеза и перемешать.
Подавать салат сразу к столу.
Смотрите видео, как готовить вкусный салат за 5 минут рецепт:
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