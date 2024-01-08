От этого салата все гости ахнут: рецепт нашумевшего блюда

Очень вкусный салат, от которого слюнки потекут. Попробуйте приготовить.

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Самый вкусный и очень легкий салат за 5 минут рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим очень вкусный и невероятно простой салат из простых продуктов.

Это забытый рецепт салата от наших бабушек. Именно они впервые открыли такой рецепт, а сейчас мы делимся им с вами.

Для салата потребуется куриная печень или язык, на ваш вкус.

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Лучший салат за 15 минут - рецепт

Вам понадобится:

Куриная печень - 400 гр

Лук - 1 шт

Морковь - 1 шт

Квашеные огурцы - 4 шт

Майонез - 2 столовых ложки

Соль, перец - по вкусу

Консервированный горошек - 1 банка

Куриную печень промыть под проточной водой, отварить в подсоленной воде с лавровым листом до готовности.

Лук и морковку почистить, мелко порезать лук. Морковь натереть на крупной терке.

Разогреть сковороду, влить немного масла, обжарить лук и морковь до готовности.

Соленые огурцы натереть на крупной терке или порезать длинной соломкой.

Куриную печень остудить, нарезать небольшими кубиками.

С банки горошка слить всю жидкость.

В салатнике соединить горох, морковь и лук, огурцы, куриную печень. Посолить салат по вкусу, добавить 1 ложку майонеза и перемешать.

Подавать салат сразу к столу.

Смотрите видео, как готовить вкусный салат за 5 минут рецепт:

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