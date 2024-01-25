Работает безотказно: как разжечь угли без средства для розжига

Не стоит тратить лишние средства на покупку специальных жидкостей для розжига.

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Как разжечь угли без средства для розжига / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Собрались на пикник, но средства для розжига углей остались дома? Не беда! Оказывается, есть простой и эффективный способ разжечь угли, не прибегая к дорогостоящим средствам.

Кстати, ранее мы подробно рассказывали, как правильно разжечь костер в мангале: огонь разгорится даже в сильный ливень.

Как разжечь угли?

Не стоит тратить лишние средства на покупку специальных жидкостей для розжига. Вам понадобится всего лишь подсолнечное масло. Возьмите 100 мл масла и равномерно сбрызните им угли на мангале. Если хотите сэкономить, 50 мл также будут достаточно.

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Как это работает?

Для розжига замочите кусочки туалетной бумаги в масле и аккуратно распределите их по углям. Подожгите бумагу, и ваши угли загорятся быстро и без лишнего курения или вреда для продуктов, которые вы готовите.

Чтобы поддержать пламя, добавьте сухую траву или бересту с березы. Эти материалы вспыхнут легко, обеспечивая долгий и стабильный огонь для вашего мангала.

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