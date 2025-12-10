Укр
Самая вкусная закуска на Новый год: интересный рецепт бутербродов со шпротами

Анна Косик
10 декабря 2025, 16:48
Рецепт невероятных бутербродов со шпротами.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 7 минут
Порции Порции 6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Бутерброды со шпротами
Абсолютно новый рецепт бутербродов со шпротами / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Бутерброды со шпротами - одно из главных блюд, которое ассоциируется с новогодним меню. Но чтобы не готовить банальные бутерброды, как из года в год, можно приготовить к ним шикарную намазку.

О ней, как узнал Главред, в TikTok gotuyemo_v_kayf рассказала украинский блогер Анна.

Бутерброды со шпротами - рецепт

Ингредиенты:

  • Багет
  • Шпроты

Для намазки:

  • Плавленый сырок
  • Яйца 2 шт.
  • Чеснок 1 зубчик
  • Маринованные корнишоны 4 шт.
  • Майонез 2 ст. л.
  • Укроп

Багет нарезаем и подсушиваем на сковородке с двух сторон. Яйца варим, после чего выкладываем в чашу блендера вместе с плавленым сыром, чесноком, огурцами, укропом и майонезом. Перебиваем все ингредиенты. Выкладываем на куски багета намазку и поверх нее ставим шпроты.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить бутерброды со шпротами по-новому:

@gotuyemo_v_kayf Бутерброды со шпротами по-новому ?? Сохраняй себе, чтобы потом не искать! Ингредиенты: Багет Шпроты Для намазки: Плавленый сырок Яйца - 2 шт Чеснок - 1 зубчик Маринованные огурцы (корнишоны) - 4 шт Майонез - 2 ст.л Укроп Багет подсушить на сковороде, соединить все ингредиенты для намазки и перебить в блендере. Намазать на хлеб намазку и сверху выложить шпроты. По желанию можно украсить зеленью и огурцом. Приятного ? #закуска#праздничныйстол#рецепт#готовитмовкайф#закуски♬ Christmas standard song - 3KTrack

Вас может заинтересовать:

Об источнике: gotuyemo_v_kayf

gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

рецепт бутерброды рецепты
