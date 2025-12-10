Самая вкусная закуска на Новый год: интересный рецепт бутербродов со шпротами

Рецепт невероятных бутербродов со шпротами.

https://glavred.info/recipes/samaya-vkusnaya-zakuska-na-novyy-god-interesnyy-recept-buterbrodov-so-shprotami-10722953.html Ссылка скопирована

Абсолютно новый рецепт бутербродов со шпротами / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Бутерброды со шпротами - одно из главных блюд, которое ассоциируется с новогодним меню. Но чтобы не готовить банальные бутерброды, как из года в год, можно приготовить к ним шикарную намазку.

О ней, как узнал Главред, в TikTok gotuyemo_v_kayf рассказала украинский блогер Анна.

Бутерброды со шпротами - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Багет

Шпроты

Для намазки:

Плавленый сырок

Яйца 2 шт.

Чеснок 1 зубчик

Маринованные корнишоны 4 шт.

Майонез 2 ст. л.

Укроп

Багет нарезаем и подсушиваем на сковородке с двух сторон. Яйца варим, после чего выкладываем в чашу блендера вместе с плавленым сыром, чесноком, огурцами, укропом и майонезом. Перебиваем все ингредиенты. Выкладываем на куски багета намазку и поверх нее ставим шпроты.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить бутерброды со шпротами по-новому:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред