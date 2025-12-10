Самая вкусная закуска на Новый год: интересный рецепт бутербродов со шпротами

Бутерброды со шпротами - одно из главных блюд, которое ассоциируется с новогодним меню. Но чтобы не готовить банальные бутерброды, как из года в год, можно приготовить к ним шикарную намазку.
Главред
Бутерброды со шпротами - рецепт
Ингредиенты:
- Багет
- Шпроты
Для намазки:
- Плавленый сырок
- Яйца 2 шт.
- Чеснок 1 зубчик
- Маринованные корнишоны 4 шт.
- Майонез 2 ст. л.
- Укроп
Багет нарезаем и подсушиваем на сковородке с двух сторон. Яйца варим, после чего выкладываем в чашу блендера вместе с плавленым сыром, чесноком, огурцами, укропом и майонезом. Перебиваем все ингредиенты. Выкладываем на куски багета намазку и поверх нее ставим шпроты.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить бутерброды со шпротами по-новому:
@gotuyemo_v_kayf Бутерброды со шпротами по-новому ?? Сохраняй себе, чтобы потом не искать! Ингредиенты: Багет Шпроты Для намазки: Плавленый сырок Яйца - 2 шт Чеснок - 1 зубчик Маринованные огурцы (корнишоны) - 4 шт Майонез - 2 ст.л Укроп Багет подсушить на сковороде, соединить все ингредиенты для намазки и перебить в блендере. Намазать на хлеб намазку и сверху выложить шпроты. По желанию можно украсить зеленью и огурцом. Приятного ? #закуска#праздничныйстол#рецепт#готовитмовкайф#закуски♬ Christmas standard song - 3KTrack
