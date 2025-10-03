Горячие бутерброды совершенно по-новому: быстрый и простой рецепт

Рецепт невероятно вкусных бутербродов.

Как приготовить горячие бутерброды с курицей и ананасами / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Горячие бутерброды - быстрое и вкусное блюдо, которое обычно готовят на завтрак. Но если колбаса в качестве начинки к бутербродам уже надоела, можно приготовить их совершенно по-новому.

Главред узнал рецепт быстрых в приготовлении и невероятно вкусных бутербродов с курицей и ананасом. Им в TikTok liliia_revehuk поделилась украинский блогер Лилия.

Бутерброды с курицей и ананасом - рецепт

Ингредиенты:

Куриные бедра 350 г

Консервированный ананас 250 г

Крем-сыр 130 г

Твердый сыр 200 г

Копченая паприка 1 ч. л.

Сухой чеснок 1 ч. л.

Соль

Масло растительное 1 ст. л.

Тостовый хлеб 12 шт.

Для начала надо порезать куриные бедра на куски, добавить к ним специи, масло и отправить на хорошо разогретую сковородку. Мясо жарим на большом огне в течение 4-5 минут.

Далее ананасы нарезаем кубиком, а твердый сыр натираем на терке. Соединяем в одной миске куриные бедра, ананас, сыр и крем-сыр, после чего хорошо все перемешиваем.

Следующим шагом выкладываем на выстеленный пергаментом противень тостовый хлеб, накладываем на него начинку, после чего отправляем будущие горячие бутерброды в разогретую до 200 градусов духовку на 8-10 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить горячие бутерброды с курицей:

@liliia_revehuk Быстрый рецепт горячих бутербродов, которые покорили мое сердце ❤️ Курица + ананас + сыр = идеальное сочетание! Готовится меньше чем за 20 минут? Сохраняй, чтобы не потерять, и обязательно приготовьте вместе с друзьями или семьей ? Ингредиенты: - Куриные бедра - 350 г - Ананас консервированный - 250 г - Крем-сыр - 130 г - Твердый сыр - 200 г - Копченая паприка - 1 ч. л. - Сухой чеснок - 1 ч. л. - Соль - по вкусу - Масло - 1 ст. л. - Тостовый хлеб - 12 шт Приготовление: 1. Куриные бедра нарезать кубиками, добавить специи, масло и обжарить 4-5 минут до готовности. 2. Добавить ананас кубиками, крем-сыр и твердый сыр. Хорошо перемешать. 3. Выложить хлеб на противень с пергаментом, сверху - начинку. 4. Запекать при 200°С 8-10 минут. 5. Наслаждаться сочными и ароматными бутербродами! ? #рецепты #быстрорецепт #бутерброды #вкусно #тиктоктокрецепты ♬ Aesthetic - BoominBeats

О персоне: liliia_revehuk liliia_revehuk - украинский блогер Лилия, которая в своих соцсетях делится быстрыми и простыми рецептами на каждый день. В TikTok за страницей блогера следят более 8 тысяч пользователей.

