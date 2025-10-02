Укр
Вместо борща и бульона: хитовый осенний суп, с которым справится любая хозяйка

Элина Чигис
2 октября 2025, 13:54
Удачный рецепт питательного супа Харчо.
Суп Харчо - рецепт
Суп Харчо - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Настоящая находка для обеда в холодные осенние дни – суп Харчо. Предлагаем вам удачный рецепт этого блюда, которое разнообразит ваше меню и порадует вкусом.

Кстати, не жалейте для этого супа зелени, сообщает Главред со ссылкой на valway_ka.

Суп Харчо – рецепт

Ингредиенты:

  • Говядина на кости – 800 г
  • Лук
  • Сливочное и растительное масло
  • Томатная паста – 1 ст. л.
  • Помидоры в собственном соку
  • Аджика – 1 ст. л.
  • Грецкие орехи – 2 ст. л.
  • Чили
  • Морковь – 1 шт.
  • Соль, перец, хмели-сунели, лавровый лист, перец горошком по вкусу
  • Рис – 1 ст. л. на литр жидкости

Отварите говядину с луковицей, морковью, лавровым листом и перцем горошком до готовности.

Мясо отделите от кости, разберите на кусочки и отправьте назад в бульон, убрав луковицу и морковь.

Первые блюда
Первые блюда / инфографика: Главред

В сковороде разогрейте растительное и сливочное масло, обжарьте нарезанную луковицу, томатную пасту, помидоры, измельченные орехи, аджику и специи.

К мясу отправьте поджарку, рис и варите 15 минут на среднем огне.

В конце приготовления можно добавить чеснок.

Дайте супу настояться, подавайте с зеленью.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить суп Харчо:

О персоне: valway_ka

valway_ka - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На valway_ka подписаны более 86 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт суп рецепты
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки с собакой за 59 секунд

05:10

Откроется острая правда: трех знаков зодиака ждут большие перемены 2 октября

04:33

Что добавить на сковородку, чтобы жареная картошка получилась хрустящей - лайфхак

