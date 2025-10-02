Вместо борща и бульона: хитовый осенний суп, с которым справится любая хозяйка

Настоящая находка для обеда в холодные осенние дни – суп Харчо. Предлагаем вам удачный рецепт этого блюда, которое разнообразит ваше меню и порадует вкусом.
Кстати, не жалейте для этого супа зелени
Суп Харчо – рецепт
Ингредиенты:
- Говядина на кости – 800 г
- Лук
- Сливочное и растительное масло
- Томатная паста – 1 ст. л.
- Помидоры в собственном соку
- Аджика – 1 ст. л.
- Грецкие орехи – 2 ст. л.
- Чили
- Морковь – 1 шт.
- Соль, перец, хмели-сунели, лавровый лист, перец горошком по вкусу
- Рис – 1 ст. л. на литр жидкости
Отварите говядину с луковицей, морковью, лавровым листом и перцем горошком до готовности.
Мясо отделите от кости, разберите на кусочки и отправьте назад в бульон, убрав луковицу и морковь.
В сковороде разогрейте растительное и сливочное масло, обжарьте нарезанную луковицу, томатную пасту, помидоры, измельченные орехи, аджику и специи.
К мясу отправьте поджарку, рис и варите 15 минут на среднем огне.
В конце приготовления можно добавить чеснок.
Дайте супу настояться, подавайте с зеленью.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить суп Харчо:
valway_ka
valway_ka - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram.
