Вместо борща и бульона: хитовый осенний суп, с которым справится любая хозяйка

Удачный рецепт питательного супа Харчо.

Суп Харчо - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Настоящая находка для обеда в холодные осенние дни – суп Харчо. Предлагаем вам удачный рецепт этого блюда, которое разнообразит ваше меню и порадует вкусом.

Кстати, не жалейте для этого супа зелени, сообщает Главред со ссылкой на valway_ka.

Суп Харчо – рецепт

Ингредиенты:

Говядина на кости – 800 г

Лук

Сливочное и растительное масло

Томатная паста – 1 ст. л.

Помидоры в собственном соку

Аджика – 1 ст. л.

Грецкие орехи – 2 ст. л.

Чили

Морковь – 1 шт.

Соль, перец, хмели-сунели, лавровый лист, перец горошком по вкусу

Рис – 1 ст. л. на литр жидкости

Отварите говядину с луковицей, морковью, лавровым листом и перцем горошком до готовности.

Мясо отделите от кости, разберите на кусочки и отправьте назад в бульон, убрав луковицу и морковь.

Первые блюда / инфографика: Главред

В сковороде разогрейте растительное и сливочное масло, обжарьте нарезанную луковицу, томатную пасту, помидоры, измельченные орехи, аджику и специи.

К мясу отправьте поджарку, рис и варите 15 минут на среднем огне.

В конце приготовления можно добавить чеснок.

Дайте супу настояться, подавайте с зеленью.

Приятного аппетита!

