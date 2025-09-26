Родные ахнут: рецепт очень необычного и вкусного супа

Если вам надоели традиционные супы, тогда пришло время приготовить сытный сырный суп с пельменями. Сочетание ингредиентов удивляет, а вкус супа покоряет с первой ложки.
Кстати, для этого супа лучше всего использовать домашние пельмени, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Суп с пельменями - рецепт
Ингредиенты:
- Пельмени - 300 г;
- Вода или бульон – 2 - 2,5 л;
- Плавленый сыр или крем сыр - 250 г;
- Лук – 1 шт.;
- Морковь – 1 шт.;
- Картофель – 2 шт.;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Соль, перец – по вкусу;
- Карри – 1 ч. л;
- Лавровый лист – 2 шт.;
- Масло растительное – для обжаривания;
- Мука – 2 ст. л;
- Зелень для подачи
Нарежьте картофель и лук, измельчите чеснок и натрите морковь.
Лук, морковь и чеснок обжарьте на растительном масле, всыпьте муку, влейте бульон.
В кастрюле сварите картофель, добавьте поджарку, проварите.
Добавьте сыр, затем пельмени и проварите еще минут 8. Не забудьте добавить соль и специи.
Подавайте со свежей зеленью, приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить суп с пельменями:
О персоне: olga_riabenko
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
