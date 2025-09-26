Родные ахнут: рецепт очень необычного и вкусного супа

Суп с пельменями удивит ваших родных.

Суп с пельменями - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com/olga_riabenko_/

Если вам надоели традиционные супы, тогда пришло время приготовить сытный сырный суп с пельменями. Сочетание ингредиентов удивляет, а вкус супа покоряет с первой ложки.

Кстати, для этого супа лучше всего использовать домашние пельмени, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Суп с пельменями - рецепт

Ингредиенты:

Пельмени - 300 г;

Вода или бульон – 2 - 2,5 л;

Плавленый сыр или крем сыр - 250 г;

Лук – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Картофель – 2 шт.;

Чеснок – 2 зубчика;

Соль, перец – по вкусу;

Карри – 1 ч. л;

Лавровый лист – 2 шт.;

Масло растительное – для обжаривания;

Мука – 2 ст. л;

Зелень для подачи

Нарежьте картофель и лук, измельчите чеснок и натрите морковь.

Лук, морковь и чеснок обжарьте на растительном масле, всыпьте муку, влейте бульон.

В кастрюле сварите картофель, добавьте поджарку, проварите.

Добавьте сыр, затем пельмени и проварите еще минут 8. Не забудьте добавить соль и специи.

Подавайте со свежей зеленью, приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить суп с пельменями:

О персоне: olga_riabenko olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

