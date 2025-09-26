Укр
Родные ахнут: рецепт очень необычного и вкусного супа

Элина Чигис
26 сентября 2025, 14:26
38
Суп с пельменями удивит ваших родных.
Время приготоления Время приготовления: 25 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Суп с пельменями - рецепт
Суп с пельменями - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com/olga_riabenko_/

Если вам надоели традиционные супы, тогда пришло время приготовить сытный сырный суп с пельменями. Сочетание ингредиентов удивляет, а вкус супа покоряет с первой ложки.

Кстати, для этого супа лучше всего использовать домашние пельмени, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Суп с пельменями - рецепт

Ингредиенты:

  • Пельмени - 300 г;
  • Вода или бульон – 2 - 2,5 л;
  • Плавленый сыр или крем сыр - 250 г;
  • Лук – 1 шт.;
  • Морковь – 1 шт.;
  • Картофель – 2 шт.;
  • Чеснок – 2 зубчика;
  • Соль, перец – по вкусу;
  • Карри – 1 ч. л;
  • Лавровый лист – 2 шт.;
  • Масло растительное – для обжаривания;
  • Мука – 2 ст. л;
  • Зелень для подачи

Нарежьте картофель и лук, измельчите чеснок и натрите морковь.

Лук, морковь и чеснок обжарьте на растительном масле, всыпьте муку, влейте бульон.

В кастрюле сварите картофель, добавьте поджарку, проварите.

Добавьте сыр, затем пельмени и проварите еще минут 8. Не забудьте добавить соль и специи.

Подавайте со свежей зеленью, приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить суп с пельменями:

О персоне: olga_riabenko

olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

