Микроволновка не нужна: хитрый способ, как быстро размягчить масло

Сливочное масло будет идеально размазываться по хлебу, если знать один трюк.

https://glavred.info/lifehack/mikrovolnovka-ne-nuzhna-hitryy-sposob-kak-bystro-razmyagchit-maslo-10728491.html Ссылка скопирована

Лайфхак со сливочным маслом / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как размягчить масло без микроволновки

Зачем накрывать масло тарелкой

Сливочное масло многие любят намазывать на хлеб и есть с икрой или другими добавками. Однако часто после длительного хранения в холодильнике его трудно размазывать.

Главред узнал, что решение этой проблемы очень простое. В TikTok украинский блогер Лена Гордиенко рассказала, как быстро размягчить сливочное масло.

видео дня

Трюк с тарелкой

Многие кладут сливочное масло для размягчения в микроволновую печь. Однако этот вариант не самый лучший, ведь можно передержать масло и оно просто растопится.

Вместо этого можно взять обычную глубокую тарелку, налить в нее кипяток и оставить на 10 минут. После этого надо слить воду, накрыть кусок масла этой тарелкой и отставить на несколько минут.

"Масло станет мягким и его легко будет намазывать на хлебчик", - утверждает блогерша.

Смотрите видео, как размягчить сливочное масло за считанные минуты:

Читайте также:

О персоне: Лена Гордиенко Лена Гордиенко - украинский блогер, которая в соцсетях публикует видео, в которых делится идеями для дома, рецептами вкусных блюд и полезными лайфхаками.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред