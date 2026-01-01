Укр
Микроволновка не нужна: хитрый способ, как быстро размягчить масло

Анна Косик
1 января 2026, 04:51
Сливочное масло будет идеально размазываться по хлебу, если знать один трюк.
Сливочное масло
Лайфхак со сливочным маслом / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как размягчить масло без микроволновки
  • Зачем накрывать масло тарелкой

Сливочное масло многие любят намазывать на хлеб и есть с икрой или другими добавками. Однако часто после длительного хранения в холодильнике его трудно размазывать.

Главред узнал, что решение этой проблемы очень простое. В TikTok украинский блогер Лена Гордиенко рассказала, как быстро размягчить сливочное масло.

Трюк с тарелкой

Многие кладут сливочное масло для размягчения в микроволновую печь. Однако этот вариант не самый лучший, ведь можно передержать масло и оно просто растопится.

Вместо этого можно взять обычную глубокую тарелку, налить в нее кипяток и оставить на 10 минут. После этого надо слить воду, накрыть кусок масла этой тарелкой и отставить на несколько минут.

"Масло станет мягким и его легко будет намазывать на хлебчик", - утверждает блогерша.

Смотрите видео, как размягчить сливочное масло за считанные минуты:

О персоне: Лена Гордиенко

Лена Гордиенко - украинский блогер, которая в соцсетях публикует видео, в которых делится идеями для дома, рецептами вкусных блюд и полезными лайфхаками.

