Микроволновка не нужна: хитрый способ, как быстро размягчить масло

Вы узнаете:
- Как размягчить масло без микроволновки
- Зачем накрывать масло тарелкой
Сливочное масло многие любят намазывать на хлеб и есть с икрой или другими добавками. Однако часто после длительного хранения в холодильнике его трудно размазывать.
Главред узнал, что решение этой проблемы очень простое. В TikTok украинский блогер Лена Гордиенко рассказала, как быстро размягчить сливочное масло.
Трюк с тарелкой
Многие кладут сливочное масло для размягчения в микроволновую печь. Однако этот вариант не самый лучший, ведь можно передержать масло и оно просто растопится.
Вместо этого можно взять обычную глубокую тарелку, налить в нее кипяток и оставить на 10 минут. После этого надо слить воду, накрыть кусок масла этой тарелкой и отставить на несколько минут.
"Масло станет мягким и его легко будет намазывать на хлебчик", - утверждает блогерша.
Смотрите видео, как размягчить сливочное масло за считанные минуты:
@lena_gordii Лайфхак, как растопить сливочное масло быстро ? #рекомендации#лайфхак#идеидлядома#лайфхакдлядома#полезныесоветы♬ Rock and Roll Session - Canal Records JP
Читайте также:
- Будет как новая: как мгновенно убрать неприятный запах с деревянной доски
- Wi-Fi начнет летать: один простой прием мгновенно разгонит Интернет до максимума
- Никакой плесени и налета: "ленивый" способ делает душ идеально чистым за минуту
О персоне: Лена Гордиенко
Лена Гордиенко - украинский блогер, которая в соцсетях публикует видео, в которых делится идеями для дома, рецептами вкусных блюд и полезными лайфхаками.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред